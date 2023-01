Was ist eigentlich mit Lush passiert?

Heute, im Jahr 2023, kann sich Trina nicht mal mehr daran erinnern, wann sie das letzte Mal in einem Shopping-Center war. „Der Einzelhandel hat sich verändert“, sagt sie und meint damit die vielen Schließungen von Geschäften. „Ich shoppe meistens online und habe seit über einem Jahr nicht mehr daran gedacht, was von Lush zu kaufen, weil sie mir nicht so präsent im Kopf waren – oder in anderen Worten: weil sie mir nicht in meinem Social-Feed angezeigt wurden.“ Das hat auch damit zu tun, dass Lush eine so sinnliche Beauty-Brand ist, die von den Erlebnissen ihrer Kund:innen lebt – sprich: davon, wie sich die Produkte anfühlen, wie sie duften, und so weiter. Gleichzeitig erwähnt Trina, dass die Brand genau dann aus den sozialen Medien verschwand, als wir Selfcare eigentlich am dringendsten brauchten: während einer Pandemie.