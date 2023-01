Was genau ist „Underpainting“? „Es bedeutet, dass du dein Rouge, dein Contouring und all die anderen Dinge unter deine Foundation legst“, erklärte Hughes ihren 131.000 Follower:innen. „Ich fange mit Bronzer an“, sagte Hughes und greift zum Rose Inc. Solar Infusion Soft-Focus Cream Bronzer . „Wir legen all diese Dinge unter die Foundation“, fügt sie hinzu. „Wenn du dir überlegst, dass du von der Sonne ein bisschen Farbe im Gesicht hast, dann ist das normalerweise auf deiner nackten Haut.“