TikToks „Finger-Eyeliner“-Hack sorgt für den perfekten Lidstrich

Ich benutze schon seit einer Weile einen Kajalstift auf meiner oberen Wasserlinie (die dünne Hautpartie zwischen Wimpern und Augapfel), damit meine Wimpern dichter aussehen (ein Trick, den ich vor Kurzem von einer Make-up Artist gelernt habe ). Dazu nehme ich am liebsten ein dunkles Braun, weil es natürlicher aussieht als Schwarz. Du hast keinen Eyeliner-Stift zu Hause? Versuch’s zum Beispiel mit dem Charlotte Tilbury Rock’n’Kohl in Barbarelle Brown (25,95 € via Sephora) oder dem Sephora Collection Khol Long Suit in Marron (7,99 € via Sephora).