11 weihnachtliche & elegante Nail-Art-Trends (ganz ohne Schneemänner)

Wenn du es in Sachen Nägel lieber zurückhaltend magst, ist eine Metallic-Version der klassischen French Nails vielleicht genau das Richtige – wie diese von Alexandra Teleki . „Silber ist eine tolle Option, um mal was Neues auszuprobieren, und auch für jede Party geeignet. Es passt gut zu den Chrome-Tönen, die wir in letzter Zeit oft sehen“, meint Truong. „Es erinnert an glitzernden Schnee und strahlende Lichterketten. Damit passt es perfekt zum Winter.“