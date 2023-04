Die mehrfarbige Maniküre, bei der verschiedene Farben auf jeden Finger aufgetragen werden, ist natürlich keine neue Erfindung. Trotzdem spukte die Idee dazu aktuell viel in meinem Kopf rum, und das aus mehreren Gründen. Zuallererst wären da Taylor Swifts „Eras Tour“-Nägel: In einem Instagram-Post , in dem die Sängerin den Start ihrer „Eras“-Ära feierte, zeigte sie ihre bunt lackierten Nägel. Jede Farbe symbolisierte dabei eine andere „Era“ („Ära“) ihrer Vergangenheit: „Lover“ ist pink, „Reputation“ ist schwarz, „Red“ ist rot, und so weiter. Abgesehen von diesem Taylor-Swift-Zusammenhang hat mich aber auch der Frühling dazu motiviert, meinem Leben ein bisschen mehr Farbe einzuhauchen.