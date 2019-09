Es kommt aber nicht nur auf das richtige Equipment, sondern auch auf die Technik an: „Fließende Bewegungen sind sehr wichtig. Setze an einer Seite des Nagels an und streiche dann sanft zur Mitte. Dadurch bekommst du eine glatte, ebenmäßige Kante und hast gleichzeitig mehr Kontrolle über die Form“. Ob du dich für eckig, oval oder rund entscheidest, auf keinen Fall solltest du hin- und herwippen, denn: „Das Hin und Her schwächt die Nägel und macht sie anfällig dafür, schneller zu splittern“. Setze stattdessen immer wieder neu an der Seite an und feile zur Mitte hin.