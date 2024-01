Ich habe chronische Rosacea & mir hilft nur diese Skincare-Routine

Ich habe viele lebhafte Erinnerungen daran, wie es war, mit pinkfarbener Haut aufzuwachsen, aber einige stechen in meinem Gedächtnis wirklich heraus. Ich war während meiner Schulzeit in vielen Sportteams und weiß noch, dass ich mich oft fragte, wieso mein Gesicht im Vergleich zu denen meiner Mitschülerinnen immer so rot wurde. Weil in meiner Familie aber einige denselben Teint hatten wie ich, dachte ich nie länger drüber nach. Als ich dann mein Studium anfing und abends öfter mal feiern ging, musste ich zwischendurch immer wieder aufs nächstgelegene Klo rennen, um mir kaltes Wasser in mein glühend heißes, rotes Gesicht zu klatschen, in dem ich meinen Puls klopfen spürte. Wenn ich zu spät zu einer Vorlesung kam, lief ich vor Scham rot an – und blieb es auch noch stundenlang danach. Und wenn ich mir mit meinen Mitbewohner:innen zu Hause eine ordentliche Portion Fastfood gönnte, hatte ich danach ein geschwollenes Gesicht voller Pusteln.