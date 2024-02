Wie oft du eine Pediküre & neuen Lack auf den Fußnägeln brauchst

Auch die Haut an unseren Füßen und Zehen wird im Winter deutlich trockener. Weil sie an diesen Körperstellen aber besonders dick ist, dringen bestimmte Wirkstoffe besser ein als andere. Für die dicke Haut der Fußsohlen empfiehlt Dr. Stern daher eine Creme mit Urea. „Urea löst die interzelluläre Matrix der Zellen der Hornschicht auf und entfernt abgestorbene Haut daher besonders effektiv“, sagt sie. „Dadurch verhinderst du außerdem, dass sich neue Hornhaut bildet.“ Schon ein bisschen Urea-Cream – wie der The Inkey List SuperSolutions 10% Urea Moisturizer (16,00 € via The Inkey List) oder die Eucerin UreaRepair PLUS Lotion 10% (18,79 € via DocMorris) – ist eine sanftere, feuchtigkeitsspendendere Option als viele Fußmasken.