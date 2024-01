Du benutzt Pickel-Patches? Dann mach nicht denselben Fehler wie ich

Prinzipiell sind solche Patches laut Rouleau aber auch nicht zwangsläufig die beste oder effektivste Option gegen bestimmte Pickel. Für Whiteheads (die an der Oberfläche weiß sind) und oberflächliche Unreinheiten können sie gut geeignet sein, für tieferliegende, zystische Pickel hingegen weniger. „Weil diese Patches aber eben nur an kleinen Stellen verwendet werden, kannst du sie ruhig jeden Tag auf die individuellen Pickel kleben. Es besteht kaum Gefahr, dass du sie zu häufig verwendest“, meint Rouleau. „Wenn sie dir aber selbst bei regelmäßigem Gebrauch nichts zu bringen scheinen, lohnt es sich vielleicht, deine Pickel anders zu behandeln. Nicht alle Unreinheiten reagieren auf jede Behandlungsform.“ Versuch’s mit den Nip + Fab Salicylic Fix Spot Patches (9,95 € via Nip + Fab) mit Salicylsäure und antibakteriellem Teebaumöl, oder mit den Cosrx Master Patch Original Fit (5,95 € via DM). Das Medik8 Press & Clear Exfoliating 2% BHA Tonic (41,00 € via Medik8) oder das Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Peeling (39,00 € via Paula’s Choice) sind tolle Alternativen, wenn dir die Patches nicht gefallen oder sie nicht so wirken, wie du es dir erhofft hast.