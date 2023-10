Lies das, bevor du Vitamin C & Retinol zusammen benutzt

Eine Regel, die ich bisher immer blind befolgt habe, ist diese: Vitamin C und Retinol sollten nie zusammen benutzt verwenden. Weil diese Weisheit in der Beauty-Welt so weit verbreitet ist, kam ich noch nie auf die Idee, sie zu hinterfragen. Oberflächlich betrachtet ergibt die Regel auch durchaus Sinn: Vitamin C und Retinol sind beide sehr starke Wirkstoffe. Vitamin C kommt dank seiner antioxidativen Eigenschaften meist tagsüber zum Einsatz, weil es die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen wie Luftverschmutzung schützt. Retinol hingegen sollte nur abends benutzt werden, weil es die Haut anfälliger für UV-Strahlung machen kann. Noch dazu ist Vitamin C wasserlöslich, Retinol aber öllöslich, und sie würden sich somit gegenseitig entgegenwirken, wenn sie gleichzeitig aufgetragen werden. So weit die Theorie. Aber dann passierten zwei Dinge: Erst fingen ein paar Beauty-Marken an, Retinol und Vitamin C in ihren Produkten miteinander zu kombinieren – und die plastische Chirurgin Dr. Sheila Malek Kassir ermutigte mich dazu, Vitamin C über Nacht zu verwenden, für die maximale Absorption.