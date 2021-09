Alles, was du über Vitamin C in deiner Beauty-Routine wissen solltest

Während das beliebte Antioxidans inzwischen Stammgast in zahllosen Gesichtsmasken, Toners, Sprays und Moisturizern ist, lässt es sich der Haut am effizientesten in Form eines potenten Serums zuführen. Wie auch Retinol ist Vitamin C aber nicht der umgänglichste Inhaltsstoff und dementsprechend schwer zu „meistern“; das instabile Vitamin neigt zum Beispiel dazu, auf Licht und Luft zu reagieren. Damit du das beliebte Beauty-Multitalent in deine Skincare-Routine integrieren kannst, haben wir dir im Folgenden alles zusammengestellt, was du davor wissen solltest.