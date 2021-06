Die Anti-Retinol-Bewegung ist da – aber ist da wirklich was dran?

Tatsächlich ermutigen Retinol und Retinoide die Haut zu einer schnelleren Zellerneuerung, um die neue Haut darunter an die Oberfläche zu bringen, indem die obere Hautschicht gepeelt und im Inneren die Kollagenproduktion angeregt wird. Dadurch wird die Haut elastischer, und Talgansammlungen in den Poren werden herausbefördert. Obwohl diese positiven Effekte wissenschaftlich erwiesen sind, ist der ganze Prozess aber auch nicht nicht aggressiv – und die ersten Anwendungswochen sind meist von trockener, roter, schuppiger Haut geprägt. Korrekt angewendet ist Retinol aber durchaus sicher – auch das ist erwiesen –, und Dr. Sturm räumt ein, dass Dermatolog:innen schon wissen, was sie tun, wenn sie es ihren Patient:innen verschreiben. Verwendest du das Retinol allerdings zu hoch dosiert oder zu oft, kann die Haut daraufhin so beschädigt werden, dass es Wochen oder gar Monate dauert, bis sie sich davon erholt hat. Das Potential für Hautreizungen, kombiniert mit dem noch größeren Potential für falsche Anwendungen, hat dazu geführt, dass immer mehr Brands wie auch Dr. Sturm inzwischen auf Retinol verzichten.