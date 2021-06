Die große Lüge rund um Milchprodukte & reine Haut

„Milchprodukte werden so oft in Zusammenhang mit Hautproblemen gestellt, obwohl es dafür kaum Beweise gibt“, meint Kelly. „Wenn es da eine Verbindung gibt, betrifft die vermutlich nur vereinzelte Personen. Und obwohl manche Leute durchaus behaupten, Milchprodukte würden bei ihnen Hautprobleme wie Akne triggern, sind das typischerweise eigene Beobachtungen, keine medizinischen Befunde.“ Kelly ergänzt, dass es so viele verschiedene Milchprodukte gibt (von ihren einzelnen Quellen mal ganz abgesehen), dass es schwierig ist, jedes Produkthinsichtlich seiner Hautwirkung zu untersuchen. In anderen Worten: Obwohl sich einige Menschen ihre schöne Haut mit dem Verzicht auf Milchprodukte erklären, gibt es dafür keine konkreten Beweise. Ist es dann also überhaupt sinnvoll, uns von Milchprodukten fernzuhalten, wie es viele schon tun?