Mit Mitte 30 wollten mein Mann und ich versuchen, ein Kind zu bekommen, also setzte ich die Pille nach 15 Jahren wieder ab – und natürlich kam die Akne wieder zurück. Da war ich also und verkaufte Akne-Medikamente an Dermatolog*innen (Chasen war damals Pharma-Vertreterin für Akne-Produkte) und erschien selbst zu Gesprächen mit einem Gesicht voller Pickel. Die Dermatolog*innen, meine Klient*innen, empfahlen alle andere Behandlungsmethoden, um meine Haut von der Akne zu befreien. Von Retin-A bis zu oralen Antibiotika hab ich alles ausprobiert, aber nichts hat wirklich funktioniert. Jahrelang informierte ich mich in medizinischen Fachzeitschriften über neue Behandlungsmethoden. Ich verfolgte klinische Studien und ging zu den besten Ärzt*innen des Landes, um die Akne loszuwerden, aber das brachte alles nichts. Also entschloss ich mich dazu, eine Ausbildung zur Kosmetikerin zu machen und nachdem ich meine Lizenz erhielt, eröffnete ich meine eigene Akne-Klinik in Texas.