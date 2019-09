Face Mists und ich haben eine wirklich extrem lange Phase der Annäherung hinter uns. Ich wusste, dass sie existieren und ich hatte eine ungefähre Ahnung davon, wofür sie gut sind. Es war aber eben nur eine ungefähre Ahnung, denn ich habe Thermalwasser-Sprays in die gleiche Schublade in meinem Kopf einsortiert wie Fiji-Wasser oder Echtgold in Feuchtigkeitscremes. Kann man machen, wenn man meint, dafür Geld ausgeben zu müssen, ist aber eigentlich sinnloser Käse.