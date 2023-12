Schadet das Essen über Weihnachten meiner Haut? Das meinen Hautärzt:innen

Um es kurz zu sagen: Ein paar Gläser Glühwein werden dir keine Falten oder dunkle Augenringe zaubern. „Wir sollten auch betonen, dass unser Essen und Trinken über die Feiertage nur einen sehr kleinen Bestandteil dessen ausmachen, was wir über ein ganzes Jahr hinweg konsumieren“, sagt Kelly. „Was wir an ein paar Tagen oder auch über ein paar Wochen hinweg essen, wird mit großer Wahrscheinlichkeit keine langfristigen Konsequenzen mit sich ziehen. Weihnachten (und das damit verbundene Essen) sollte genossen werden.“ Dr. Phillips stimmt ihr zu. „Es ist unwahrscheinlich, dass sich das, was du dir an ein paar Tagen gönnst, stark auf deine Haut auswirken könnte“, sagt er und empfiehlt eine langfristige Ernährung voller Obst, Gemüse, Fisch, Nüsse, Vollkornprodukte und braunem Reis. „Sie alle haben eine positive Wirkung auf die Gesundheit, die über die Haut hinausgeht.“ Und wenn du dir trotzdem Sorgen darüber machst, was du aufgrund deiner Hautprobleme essen „darfst“, rät Dr. Mahto dazu, mit einem Arzt oder einer Ärztin darüber zu sprechen.