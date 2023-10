7 Tipps für die Hautpflege im Herbst – von einer Dermatologin

Antioxidantien helfen deiner Haut dabei, all das abzuwehren, womit deine Haut in ihrer Umwelt konfrontiert wird – wie Luftverschmutzung ( die in den kälteren Monaten schlimmer ist ). Dazu greifst du am besten zu Feuchtigkeitscremes mit Vitamin C, Vitamin E und/oder Ferulasäure. Dr. Ahmed schwört außerdem auf Leontopodsäure, ein unterschätztes Antioxidans, zu finden beispielsweise in der Edelweis-Collection von The Body Shop . Wenn du nach einem besonders pflegenden, schützenden Moisturizer suchst, ist die Smoothing Day Cream (28,00 € via The Body Shop) die richtige Wahl.