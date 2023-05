Hilft Retinol beim Haarwachstum? Das meinen Expert:innen

Gerade bei einem Problem, das so weit verbreitet, kompliziert und emotional aufgeladen ist wie Haarausfall , ist es unheimlich wichtig, ein TikTok-Video kritisch zu hinterfragen, das in unter sieben Sekunden eine „Lösung“ verspricht. Wie dir alle Ärzt:innen, Dermatolog:innen und Tricholog:innen ( Haar- und Kopfhautspezialist:innen ) bestätigen werden, geht es im Kampf gegen Haarausfall nämlich mehr um die Diagnose als um die Behandlung. Wenn du selbst betroffen bist, ist es am besten, erstmal herauszufinden, woher dein Haarausfall überhaupt kommt