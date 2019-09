Man will immer genau das haben, was man nicht hat. Das gilt besonders in Sachen Haarpracht. Ob blond, ob braun, lockig oder glatt - zufrieden ist fast niemand mit dem, was da auf dem Kopf so wächst. Besonders vielen fehlt es an Volumen und das gilt nicht nur bei offenen Haaren und den dauerhaft angesagten Beach Waves. Ein Pferderschwanz soll ebenso üppig ausfallen - am besten natürlich ohne Extensions.