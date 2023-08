Ich habe den „Diamond Haircut“ ausprobiert & hatte nie schönere Haare

Wenn du also keinen Bob geschnitten haben möchtest, macht es demnach nur wenig Sinn, die Haare im nassen Zustand zu schneiden, wenn du mal genauer drüber nachdenkst. Van Clarke hat dazu einen interessanten Vergleich: Schneider:innen tauchen ihre Stoffe ja auch nicht erst in Wasser, bevor sie sie dir an den Körper legen, um die Form eines Kleidungsstücks zu entwickeln. Warum sollte man also die Haare im triefnassen Zustand schneiden? „Bei simplen Nassschnitten wissen die Kund:innen oft gar nicht, was sie erwartet“, meint Van Clarke. „Das Styling nach einem Wet Cut kann viele Fehler kaschieren. Wenn die Kund:innen ihre Haare dann aber selbst zu Hause waschen, liegt das Styling danach bei ihnen – und sie stehen vor dem Problem, mögliche Fehler selbst ausgleichen zu müssen.“ Laut Van Clarke verlangt der Trockenschnitt mehr Expertise. Im Laufe des Schnitts sieht der:die Friseur:in nämlich dabei zu, wie sich die Frisur nach und nach verändert. Ein weiterer Grund dafür, warum der Trockenschnitt unter Profi-Stylist:innen so beliebt ist, ist der, dass die Kund:innen dabei mehr mitreden können – und ihre Zufriedenheit somit eher garantiert ist.