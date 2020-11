Bella Hadid bringt die „Rachel“-Frisur zurück

Hadid hat mit ihrem neuen Aussehen auf der richtigen Spur zu sein. Ryan Trygstad, Besitzer des Salons Mark Ryan , erklärt, dass dieser Look auf einen größeren Trend hinweist, den er in letzter Zeit bemerkt hat. „Diese Frisur versetzt uns zurück– aber nicht zu weit“, sagt Trygstad. Er fügt hinzu, dass in den letzten Wochen unzählige junge Leuten in seinen Salon gekommen sind und diesen Look wollten „Ihnen passt dieser Schnitt so gut, weil sie noch Babygesichter haben. Das ist so cool.“