Ich war Beauty-Influencerin – und plötzlich völlig pleite

Klar schaffen einige den Durchbruch. Viele bekannte Beauty-Stars (wie Mikayla Nogueira Abby Roberts und Amelia Olivia , zum Beispiel) haben Millionen von Fans und Follower:innen, lukrative Markendeals und -partnerschaften. Es ist daher kein Wunder, dass so viele von uns ihre Beauty-Sucht gern in ein Business verwandeln würden. Genau deswegen verschwimmt die Grenze zwischen „normalen“ Kund:innen und Mikro-Influencer:innen immer stärker. Mit den richtigen Ressourcen kann inzwischen jede:r influencen. Tatsächlich neigen TikTok-Nutzer:innen mit 2,4-facher Wahrscheinlichkeit dazu, nach dem Kauf eines Produkt einen Post dazu zu erstellen und die Marke zu verlinken, verglichen mit Nutzer:innen anderer Social-Media-Plattformen. Dir so den Weg zu deinem Traumjob zu erarbeiten, kann aber schnell zur Last werden.