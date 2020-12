Christian Serratos ist Netflix’ Selena: „Ich wollte unbedingt alles richtig machen“

Vor allem in Sachen Aussehen stehe ich oft vor einem ganz bestimmten Dilemma: Ich möchte Kleidung tragen, die ich selbst wunderschön finde, mache mir aber dann Sorgen darum, der Look könnte als zu sexy oder unseriös empfunden werden. Wir verbinden Sexiness immer noch mit Unprofessionalität, und das hasse ich. Genau deswegen werden Latina-Schauspielerinnen rollenmäßig sehr oft stereotypisch festgelegt – vor allem als „sexy“. Darüber habe ich schon mit vielen gesprochen, die dann verwirrt reagierten und meinten: „Naja, das ist doch nicht schlimm.“ Ich weiß, dass das an sich nicht schlimm ist – ich will aber eben nicht nur als sexy oder taff gelten. Ich will alles sein können, und wünsche mir, dass das akzeptiert würde. Ich arbeite jetzt schon seit einer Weile in dieser Industrie und war schon vorher frustriert davon, für alle Chancen besonders hart kämpfen zu müssen. Ich habe es satt, nicht all das sein zu können, was ich gern wäre.