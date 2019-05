Nutzungsbedingungen

Das Datum des Inkrafttretens ist der 23. Mai 2018.

Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen, bevor Sie Inhalte verwenden oder einreichen. Durch die weitere Nutzung von Refinery29 oder durch die Übermittlung von Inhalten an Refinery29 erklären Sie sich mit diesen Nutzungsbedingungen einverstanden.

Die folgenden sind die rechtlich bindenden Bedingungen (zusammen mit der Datenschutzrichtlinie unter, https://www.refinery29.de/datenschutz die , (Nutzungsbedingungen“) zwischen jedem Nutzer („Sie“ oder „Ihr“) und Refinery 29 Ltd. („REFINERY29“, „wir“, „uns“, „unser“ oder „unserer“) und regeln die Nutzung dieser Website und der von REFINERY29 angebotenen Inhalte, Funktionen, Dienste, Social-Media-Kanäle und Anwendungen (zusammen „Service“). Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, nutzen Sie den Service bitte nicht.

Eigentumsrechte von REFINERY29

Alle Materialien, die in dem Service enthalten sind, innerhalb diesem zur Verfügung gestellt werden oder anderweitig Teil des Service sind („REFINERY29 Content“), einschließlich und ohne Einschränkung aller Artikel, Blogs, Texte, Fotos, Bilder, Illustrationen, Videos, Anwendungssoftware, Technologien, Quell- und Objektcodes, Designs, Grafiken, Layouts, Artworks, Logos, Marken und das „Look and Feel“ des Service, sind Eigentum von REFINERY29 oder seiner verbundenen Unternehmen oder Tochtergesellschaften. Der REFINERY29 Content ist durch Urheberrechte, Marken, Dienstleistungsmarken, Patente, Geschäftsgeheimnisse und/oder andere Eigentumsrechte und Gesetze geschützt.

Ihre Lizenz zur Nutzung von REFINERY29 Content auf unseren Websites

Wir gewähren Ihnen eine begrenzte, persönliche, nicht exklusive, nicht kommerzielle, widerrufliche, nicht unterlizenzierbare und nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung, Ansicht und/oder Wiedergabe des REFINERY29 Content, sofern Sie diese Nutzungsbedingungen einhalten. Sie dürfen von jedem Artikel auf dem Service eine gedruckte Kopie ausschließlich für Ihren persönlichen Gebrauch anfertigen. Sie dürfen die Papier- oder Digitalkopien der von Ihnen kopierten Materialien in keiner Weise verändern, und Sie dürfen keine Illustrationen, Fotos, Video- oder Audiosequenzen oder Grafiken getrennt von jeglichem Begleittext verwenden. Unser Status (und der aller identifizierten Mitwirkenden) als Autoren von Inhalten auf unserem Service muss immer anerkannt werden.

Sie dürfen keinen Teil des Service oder REFINERY29 Content für kommerzielle Zwecke verwenden, ohne eine entsprechende Lizenz von uns zu erhalten. Sie dürfen keinen Teil des Service oder REFINERY29 Content vertreiben, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Darüber hinaus dürfen weder der Service noch REFINERY29 Content zum Aufbau von Datenbanken jeglicher Art verwendet werden.

Haftungsausschluss für REFINERY29 Content

Der REFINERY29 Content auf unserem Service wird nur zu allgemeinen Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Obwohl wir angemessene Anstrengungen unternehmen, um die Informationen auf unserem Service zu aktualisieren, geben wir keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen ab, weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass der Inhalt unseres Service (einschließlich des REFINERY29 Content und User Content) korrekt, vollständig oder aktuell ist. SIE SOLLTEN SICH NICHT AUF DIESE INFORMATIONEN ALS ERSATZ FÜR EINE PROFESSIONELLE RECHTLICHE, FINANZIELLE, STEUERLICHE ODER MEDIZINISCHE BERATUNG VERLASSEN. WENN SIE BEDENKEN ODER FRAGEN ZU IHRER GESUNDHEIT ODER DEM INHALT AUF DEM SERVICE HABEN, SOLLTEN SIE SICH IMMER AN EINEN ARZT ODER EINE ANDERE MEDIZINISCHE FACHKRAFT WENDEN. DIE NUTZUNG DER AUF DEM SERVICE BEREITGESTELLTEN INFORMATIONEN ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR. Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass die auf den Services enthaltenen Informationen stets die neuesten Erkenntnisse oder Entwicklungen in Bezug auf das jeweilige Material enthalten. Wir empfehlen oder unterstützen keine spezifischen Produkte, Dienstleistungen, Meinungen oder andere Informationen, die auf dem Service erscheinen können.

Durch die Nutzung des Service können Sie Inhalten anderer Nutzer sowie Material, das von uns gepostet, hochgeladen, zur Verfügung gestellt, gemeinsam genutzt oder über den Service übertragen wird, ausgesetzt sein, das Sie als anstößig oder anderweitig störend empfinden können. Die von anderen Nutzern geäußerten Ansichten auf unserem Service stellen nicht unsere Ansichten oder Werte dar. Unter keinen Umständen haften wir gegenüber Dritten für den Inhalt oder die Richtigkeit der von Ihnen oder einem anderen Nutzer unseres Service eingestellten Inhalte.

Verbotene Aktivitäten

Im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Services erkennen Sie an und stimmen zu, dass Sie dies nicht tun werden:

REFINERY29 Content oder -Informationen, -Software, -Produkte oder -Dienstleistungen, die über den Service erhalten wurden, kopieren, entschlüsseln, disassemblieren, anderweitig versuchen, den Quellcode zu entdecken, verteilen, übertragen, anzeigen, ausführen, reproduzieren, veröffentlichen, lizenzieren, abgeleitete Werke davon erstellen, übertragen oder verkaufen;

gegen geltendes lokales, staatliches, nationales oder internationales Recht, Regeln oder Vorschriften verstoßen oder den Service zu einem Zweck nutzen, der durch diese Nutzungsbedingungen verboten ist;

den REFINERY29 Content oder den Service manipulieren, modifizieren oder bearbeiten oder die Services mit Hilfe von Framing oder ähnlicher Navigationstechnologie anzeigen;

die Services in einer Weise nutzen, die die Server oder Netzwerke von REFINERY29 beschädigen, deaktivieren, überlasten oder beeinträchtigen oder die Nutzung oder den Zugriff anderer Nutzer auf den Service stören könnte.

unerlaubten Zugriff auf den Dienst, den Server, auf dem unser Dienst gespeichert ist, oder jeden Server, Computer oder Datenbank, der mit dem Dienst verbunden ist oder Informationen über andere Benutzer ohne deren Zustimmung erheben oder anderweitig sammeln.

OHNE DIE ALLGEMEINGÜLTIGKEIT DES VORSTEHENDEN EINZUSCHRÄNKEN, IST DAS KOPIEREN ODER REPRODUZIEREN VON DIENSTLEISTUNGEN, PROGRAMMEN, PRODUKTEN, INFORMATIONEN ODER MATERIALIEN, DIE VON DER RAFFINERY29 AN EINEN ANDEREN SERVER ODER ORT ZUR WEITEREN REPRODUKTION ODER WEITERVERBREITUNG BEREITGESTELLT WERDEN, AUSDRÜCKLICH VERBOTEN.

Darüber hinaus erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie sich an die nachstehenden Richtlinien halten.

Nutzergenerierter Inhalt

Wir sind nicht verantwortlich für Inhalte, Bilder, Videos, Audiodateien, Ideen, Konzepte, Informationen oder andere Materialien , die unsere Nutzer während der Nutzung des Dienstes öffentlich posten, hochladen, bereitstellen oder teilen, oder wenn die Nutzer über unsere Social-Media-Kanäle auf den Service zugreifen, für Informationen, die aus den Social-Media-Profilen dieser Nutzer stammen (zusammenfassend, „Nutzerinhalte“). Alle Inhalte, die Sie auf unsere Website hochladen, werden als nicht vertraulich und nicht urheberrechtlich geschützt betrachtet.

Sie werden sicherstellen, dass alle Benutzerinhalte, die Sie zum Service beitragen, korrekt sind (wenn sie Fakten enthalten) und ehrlich gehalten werden (wenn sie Meinungen enthalten). Obwohl wir nicht verpflichtet sind, Benutzerinhalte zu überprüfen, zu überwachen, anzuzeigen, zu akzeptieren oder zu verwerten, können wir nach unserem alleinigen Ermessen Benutzerinhalte jederzeit und ohne Vorankündigung oder Haftung Ihnen oder einer anderen Partei gegenüber löschen, verschieben, neu formatieren, bearbeiten, ändern, verzerren, entfernen oder ablehnen.

Richtlinien zur Schaltung von Stellenanzeigen

Wenn Sie Informationen über den Dienst veröffentlichen, verwenden Sie gesunden Menschenverstand, wenn Sie sensible Themen diskutieren. Die Nutzer sind verpflichtet, andere mit Respekt und Ehrlichkeit zu behandeln. Seien Sie fair und informativ. Veröffentlichen Sie ehrliche und wertvolle Informationen und veröffentlichen Sie keine Gerüchte oder negative Meinungen, die nicht durch Fakten gestützt werden.

Zusätzlich zu den oben beschriebenen verbotenen Aktivitäten, wenn Sie Informationen und Medien durch die Services veröffentlichen, dürfen Sie nichts von den folgenden Sachen veröffentlichen:

Sachen, die den Service oder dessen Betrieb stören oder beeinträchtigen, einschließlich Dateien, die einen bösartigen Code, Viren, beschädigte Dateien oder andere ähnliche Software oder Programme enthalten, die den Betrieb des Computers, des Netzwerks oder des Dienstes eines anderen beeinträchtigen könnten;

Aussagen oder Materialien, die verleumderisch oder diffamierend sind, belästigen, missbrauchen, verfolgen, bedrohen, einschüchtern oder in irgendeiner Weise die Rechte anderer verletzen;

Erklärungen oder Materialien, die andere vertragliche oder treuhänderische Rechte, Pflichten oder Vereinbarungen verletzen;

Persönliche Informationen, Bilder, Videos oder andere Medien einer anderen Person ohne deren ausdrückliche Genehmigung;

Aussagen oder Materialien, die bigott, hasserfüllt, rassistisch anstößig, vulgär, obszön, pornographisch, profan oder anderweitig anstößig sind, einschließlich Sprache oder Bilder, die in der Regel nicht als sozial oder beruflich verantwortlich oder persönlich angemessen angesehen werden,;

Aussagen oder Materialien, die zu strafbarem Verhalten anregen oder, die zu zivilrechtlicher Haftung führen oder anderweitig gegen ein Gesetz oder eine Vorschrift in einer Gerichtsbarkeit verstoßen würden;

Aussagen oder Materialien, die in irgendeiner Weise Minderjährigen schaden;

Aussagen oder Materialien, in denen sie sich als eine andere natürliche oder juristische Person ausgeben, unabhängig davon, ob sie tatsächlich oder fiktiv sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Mitarbeiter und Vertreter von REFINERY29;

Aussagen oder Materialien, die Ihre Zugehörigkeit zu einem Unternehmen und/oder REFINERY29 falsch darstellen;

Das Posten von Inhalten, die die Privatsphäre oder öffentlichen Rechte einer anderen Person verletzen, einschließlich, ohne Einschränkung, das Posten persönlicher identifizierender Informationen einer anderen Person, einschließlich, ohne Einschränkung, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Sozialversicherungsnummern, Kreditkartennummern oder andere Geschäftsgeheimnisse oder Informationen, für die Sie eine Verschwiegenheitspflicht haben;

Das Posten von Stellungnahmen oder Materialien, bei denen es sich um Müllpost, Spam oder unerlaubte Werbung oder Werbematerialien handelt, einschließlich, ohne Einschränkung, Links zu kommerziellen Produkten oder Dienstleistungen oder politischen Kampagnen;

Das Posten von Materialien, die tatsächlich oder möglicherweise gegen Patente, Markenzeichen, Geschäftsgeheimnisse, urheberrechtliche Nutzungsrechte oder andere geistige Rechte oder Eigentumsrechte einer anderen Partei verstoßen, oder bei denen Sie nicht berechtigt sind, sie ohne die ausdrückliche Genehmigung des Eigentümers des Urheberrechts, Markenzeichens oder eines anderen Eigentumsrechts zur Verfügung zu stellen. REFINERY29 hat keine ausdrückliche Last an Verantwortung, einem Nutzer Angaben, Markierungen oder andere Dinge zur Verfügung zu stellen, die Nutzern dabei helfen können, festzustellen, ob das betreffende Material urheberrechtlich geschützt ist oder, ob es sich dabei um einen Markenartikel handelt. Die Nutzer tragen die alleinige Verantwortung für jegliche Schäden, die aus der Verletzung von Urheberrechten, Markenzeichen und Eigentumsrechten entstehen sowie für jegliche andere Schäden, die aus einer solchen Einreichung entstehen.

Sämtliche Nutzer, die sich nicht an diese Richtlinien halten, können in Zukunft von den Mitteilungstafeln, Chats oder anderen öffentlichen Foren ausgeschlossen werden oder es kann ihnen der weitere Zugriff verweigert werden. REFINERY29 oder die von ihm ernannten Vertreter können von Nutzern erstellte Inhalte jederzeit aus irgendeinem Grund entfernen oder ändern. In den verschiedenen öffentlichen Foren gepostete und/oder hochgeladene Materialien unterliegen möglicherweise Beschränkungen im Hinblick auf Größe und Nutzung. Sie sind für die Einhaltung solcher Beschränkungen verantwortlich.

Sie sind für die Konfiguration Ihrer Informationstechnologie, Computerprogramme und Plattform verantwortlich, um auf unseren Dienst zuzugreifen. Sie sollten Ihre eigene Virenschutzsoftware verwenden.

Nutzerinhaltlizenz für REFINERY29

Durch das Einreichen oder Posten Ihres Nutzerinhalts an oder auf dem Dienst erteilen Sie uns und unseren verbundenen Unternehmen, Vertretern, Drittpartnern und Bevollmächtigten eine dauerhafte weltweite, nicht ausschließliche, unterlizenzierbare, übertragbare, abtretbare, gebührenfreie und unwiderrufliche Lizenz für das Hosten, Darstellen, Übermitteln, Verteilen, öffentliche Aufführen, Reproduzieren, Modifizieren, Ändern, Übersetzen, Kopieren, Erstellen abgeleiteter Werke, Speichern, Verkaufen, Bewerben, Unterlizenzieren und die anderweitige Nutzung Ihrer Nutzerinhalte in jeder Form und in allen Medien, unabhängig davon, ob diese jetzt bekannt sind oder in Zukunft erfunden werden, für welchen Zweck auch immer, egal, ob kommerziell oder nicht. Sie geben zudem alle Urheberpersönlichkeitsrechte und ähnliche Rechte in Bezug auf Ihre Nutzerinhalte auf. Außerdem erteilen Sie REFINERY29 das fortwährende und unwiderrufliche Recht, Ihren Namen, Ihre Persona und Ihr Bild, der/die/das in Ihren Nutzerinhalten zu finden ist, zu nutzen und in Verbindung mit den Nutzerinhalten ohne jegliche Verpflichtung, Vergütung oder Zuordnung irgendeiner Art zu verwenden. Sie treten von allen Rechten zurück und entbinden REFINERY29 basierend auf oder in Verbindung mit der Verwendung von Nutzerinhalten von jeglichen Ansprüchen, die sich aus übler Nachrede, Verletzungen der Privatsphäre, Verstößen gegen das Öffentlichkeitsrecht oder ähnlichen Angelegenheiten ergeben. Sie erklären und garantieren, dass jede Person und jedes Unternehmen, die beziehungsweise das in solchen Nutzerinhalten genannt oder abgebildet wird, die notwendigen Lizenzen, Rechte, Verzichtserklärungen oder Berechtigungen eingereicht hat, um die Nutzung solcher Nutzerinhalte durch REFINERY29, in Übereinstimmung mit einer solchen Lizenz, zu ermöglichen.

Gesponserter Inhalt

Möglicherweise erhalten wir kostenlose Produkte von Vermarktern, die wir manchmal überprüfen oder über die wir in unseren redaktionellen Inhalten sprechen. Es kann außerdem sein, dass wir Werbung auf unseren Seiten schalten, die sich auf einige dieser Produkte oder auf Unternehmen bezieht, die sie verkaufen (und andere von solchen Unternehmen verkaufte Produkte), für die wir manchmal ein Entgelt erhalten.

Bedingungen für Sonderangebote

Gelegentlich bieten wir die Möglichkeit, sich über den Dienst an Gewinnspielen, Wettbewerben, Umfragen und/oder speziellen Angeboten („Sonderangebot(e)“) zu beteiligen. Sonderangebote unterliegen möglicherweise Geschäftsbedingungen, die von diesen Nutzungsbedingungen getrennt sind. Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Geschäftsbedingungen für die Sonderangebote zu lesen, um sich über die Anforderungen des Sponsors an Sie in Verbindung mit dem zutreffenden Sonderangebot zu informieren. Falls die Bestimmungen der Geschäftsbedingungen eines Sonderangebots diesen Nutzungsbedingungen widersprechen, gelten diese separaten Geschäftsbedingungen weiterhin für solche Sonderangebote, sofern nicht anderweitig genannt.

Links zu dem Dienst

Sie können einen Link zu unserer Webseite bereitstellen, unter der Voraussetzung, dass Sie dies auf eine faire und legale Art tun, die nicht unseren Ruf beschädigt oder diesen ausnutzt. Sie dürfen keinen Link bereitstellen, der in irgendeiner Art eine Verbindung, Genehmigung oder Befürwortung unsererseits suggeriert, wo diese nicht existiert. Sie dürfen keinen Link zu unserem Dienst auf Webseiten bereitstellen, die Ihnen nicht gehören. Unser Dienst darf nicht auf anderen Diensten verleumdet werden.

Wir behalten uns das Recht vor, nach unserem alleinigen Ermessen und ohne Vorankündigung sämtliche Links zu Seiten des Dienstes oder unseren Social Media-Kanälen zu entfernen. Wir behalten uns außerdem das Recht vor, zu verlangen, dass Sie unsere vorherige schriftliche Zustimmung einholen müssen, bevor Sie Links auf einer Seite oder Social Media-Seite des Dienstes zur Verfügung stellen.

Links von Dritten

Möglicherweise stellen wir oder Dritte über den Dienst Links zu den Seiten Dritter bereit, beispielsweise andere Webseiten oder Quellen. Diese Seiten von Dritten werden von Parteien betrieben, die von REFINERY29 getrennt sind. Wir haben keine Kontrolle über solche Seiten von Dritten. Wir sind nicht für die Verfügbarkeit solcher Seiten von Dritten verantwortlich und wir unterstützen solche Seiten von Dritten nicht. Wir sind nicht verantwortlich oder haftbar für jegliche Verluste, Kosten oder Schäden, die Sie oder Ihre Software, Hardware oder Daten betreffen und aus dem Betrieb solcher Seiten Dritter resultieren.

Der Dienst beteiligt sich an Affiliate-Marketing-Programmen, die dazu dienen, ein Mittel für Webseiten bereitzustellen, um durch Werbung und das Bereitstellen von Links zu teilnehmenden Werbetreibenden und Einzelhändlern Werbegebühren einzunehmen. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision verdienen, falls/wenn Sie auf Links von verbundenen Unternehmen klicken oder über diese einkaufen. Ihre Kommunikation und Geschäfte mit Dritten über solche Links, einschließlich, ohne Einschränkung, die Bezahlung und Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen sowie jegliche Bedingungen, Konditionen, Garantien und Stellungnahmen in Verbindung mit dieser Kommunikation und diesen Geschäften betreffen nur Sie und die Drittpartei. Sie tragen das alleinige Risiko beim Zugriff auf diese Links, unabhängig davon, ob wir ein Entgelt, eine Provision oder anteilige Erträge, die durch Einkäufe über solche Links entstehen, erhalten oder nicht.

Serviceänderung, Aussetzung oder Beendigung

Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass unser Service oder seine entsprechenden Inhalte jederzeit oder durchgängig verfügbar ist bzw. sind. Der Zugang zu unserem Service wird für eine vorübergehende Zeit gewährt. Wir behalten uns das Recht vor, unseren Service jederzeit und gelegentlich ganz oder in Teilen vorübergehend oder dauerhaft zurückzuziehen, zu verändern oder zu beenden. Wir übernehmen Ihnen oder einer sonstigen Drittpartei gegenüber keine Haftung für solch eine Veränderung, Aussetzung oder Beendigung des Service für welchen Zeitraum auch immer.

Es liegt in jedem Fall in unserem alleinigen Ermessen, aus gleichwelchen Gründen und ohne vorherige Ankündigung, Ihren Zugang zu dem Service zu beenden. Wir übernehmen Ihnen oder einer sonstigen Drittpartei gegenüber keine Haftung für solch eine Beendigung. Wir behalten uns ebenso das Recht vor, vermutliche Verstöße gegen vorliegende Nutzungsbedingungen zu verfolgen. Jeder Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen kann bei den Strafverfolgungsbehörden zur Anzeige gebracht werden.

Gewährleistungsausschluss

DIESER SERVICE WIRD „OHNE MÄNGELGEWÄHR“ UND „WIE VERFÜGBAR“ UND „MIT ALLEN FEHLERN“ ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. DIE NUTZUNG DES SERVICE DURCH SIE ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, LEHNEN REFINERY29 UND SEINE FÜHRUNGSKRÄFTE, DIREKTOREN, MITARBEITER, VERTRETER, LIZENZGEBER, LIEFERANTEN, PARTNER UND ANGESCHLOSSENEN UNTERNEHMEN JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG AB, EINSCHLIESSLICH JEDOCH NICHT AUSSCHLIESSLICH SOLCHER FÜR MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, RICHTIGKEIT, VOLLSTÄNDIGKEIT, TERMINTREUE ODER ZUVERLÄSSIGKEIT IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEM SERVICE ODER INFORMATIONEN ODER WAREN, DIE ÜBER DIESEN SERVICE ERHÄLTLICH SIND, VERTRIEBEN ODER BEWORBEN WERDEN. WIR ÜBERNEHMEN KEINE GARANTIE DAFÜR, DASS DIESER SERVICE SICHER ODER FREI VON FEHLERN ODER VIREN IST ODER DAUERHAFT UND FEHLERFREI ZUR VERFÜGUNG STEHT. ES KANN ZU VERZÖGERUNGEN, AUSLASSUNGEN UND UNGENAUIGKEITEN BEI NACHRICHTEN, INFORMATIONEN ODER SONSTIGEN DURCH DIESEN SERVICE BEREITGESTELLTEN MATERIALIEN KOMMEN;

Haftungsbeschränkung

REFINERY29 UND SEINE FÜHRUNGSKRÄFTE, DIREKTOREN, MITARBEITER, VERTRETER, LIZENZGEBER, LIEFERANTEN, PARTNER UND ANGESCHLOSSENEN UNTERNEHMEN SIND IN KEINEM FALL HAFTBAR ZU MACHEN FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN, SCHADENSERSATZ ODER SCHADENSERSATZVERPFLICHTUNGEN GLEICH WELCHER ART EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN AUS GEWINNVERLUSTEN, UMSATZAUSFÄLLEN, FIRMENWERTVERLUSTEN, NUTZUNGSSCHÄDEN, DATENVERLUST ODER SONSTIGEN IMMATERIELLEN SCHÄDEN.

Schadensersatz

Soweit gesetzlich zulässig, bestätigen Sie hiermit, REFINERY29 und seine leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter, Vertreter, Lizenzgeber, Lieferanten, Partner und angeschlossenen Unternehmen gegen alle Verluste, Haftungsschäden, Ausgaben, Schäden einschließlich von begründeten Anwaltshonoraren zu verteidigen und sie schadlos zu halten, die aus einem Verstoß gegen vorliegende Nutzungsbedingungen oder einer sonstigen Aktivität im Zusammenhang mit der Nutzung des Service (einschließlich fahrlässigem und unrechtmäßigem Verhalten) durch Sie oder eine andere Person resultieren, die über eines Ihrer E-Mail-Konten, Konten in den sozialen Netzwerken oder die Adresse Ihres Internet Providers Zugang zu dem Service erhalten hat. Wir behalten uns das Recht vor, die alleinige Verteidigung jeglicher Ansprüche zu übernehmen. Dieser Abschnitt behält auch nach Beendigung Ihres Zugangs zu dem Service seine Gültigkeit.

Geltendes Recht; Gerichtsbarkeit; Schiedsverfahren; Einleitung von Maßnahmen

Diese Nutzungsbedingungen und die Beziehung zwischen Ihnen und REFINERY29 unterliegen englischem Recht. Sie stimmen zu, dass die nicht-ausschließliche Gerichtsbarkeit bei den Gerichten von England und Wales liegt.

Sämtliche Forderungen und Klageansprüche, die sich aus der Nutzung des Service oder aus den vorliegenden Nutzungsbedingungen ergeben oder mit ihnen im Zusammenhang stehen, müssen innerhalb eines Jahres nach ihrem Auftreten erhoben werden oder sie gelten als verjährt. Sämtliche Forderungen, die sich für Sie im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen ergeben, werden durch finanzielle Schadensersatzansprüche entschädigt, und Sie sind in keiner Weise berechtigt, einen Unterlassungsanspruch oder gleichberechtigten Anspruch geltend zu machen.

Sonstiges

Diese Nutzungsbedingungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und uns dar und regeln die Nutzung unseres Service durch Sie. Vorliegende Nutzungsbedingungen ersetzen und löschen sämtliche, im Zusammenhang mit dem Service stehenden, vorherigen Vereinbarungen, Versprechen, Zusagen, Gewährleistungen, Darstellungen und Zusicherungen, die zwischen Ihnen und uns schriftlich oder mündlich getroffen wurden. Sie sind möglichweise an zusätzliche Geschäftsbedingungen gebunden, die für Ihre Nutzung von anderen Services, zugehörigen Diensten oder Diensten von Drittanbietern gelten.

Vorliegende Nutzungsbedingungen sind durch uns vollständig übertragbar, sie sind bindend und treten zugunsten unserer Nachfolger und Rechtsnachfolger in Kraft. Durch vorliegende Nutzungsbedingungen wird keine Agentur-, Partnerschaft-, Joint-Venture-, Arbeitgeber-Arbeitnehmer- oder Franchisegeber-Franchisenehmer-Beziehung begründet. Wird durch uns ein Recht oder eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen nicht ausgeübt oder geltend gemacht, bedeutet dies nicht, dass auf dieses Recht oder diese Bestimmung verzichtet wird. Stellt ein zuständiges Gericht die Ungültigkeit einer Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen fest, sollte das Gericht dennoch versuchen, den Absichten der Parteien, wie in der Bestimmung wiedergegeben, Rechtskraft zu verleihen. Die sonstigen Bestimmungen bleiben hiervon unberührt und weiterhin in Kraft. Die Überschriften in diesen Nutzungsbedingungen dienen lediglich der besseren Lesbarkeit und haben weder eine rechtliche noch eine vertragliche Wirkung.

Wir haften nicht für Fehler in Ausübung unserer vertraglichen Pflichten, sofern diese Fehler in Ursachen begründet sind, die außerhalb unseres zumutbaren Einflussbereiches liegen, einschließlich jedoch nicht ausschließlich mechanischer, elektronischer Defekte oder Probleme oder von Kommunikationsproblemen.

Aktualisierung dieser Nutzungsbedingungen

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit beliebige Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Sie erklären sich damit einverstanden, dass die Veröffentlichung unserer überarbeiteten Nutzungsbedingungen zu unserem Service für Sie eine Ankündigung dieser geänderten Nutzungsbedingungen darstellt, und, dass Ihre Nutzung des Service nach dieser Veröffentlichung als Ihr Einverständnis zur Einhaltung der geänderten und überarbeiteten Nutzungsbedingungen gilt. Bitte prüfen Sie dementsprechend diese Nutzungsbedingungen vor jeder erneuten Nutzung unseres Service. Jede Abänderung dieser Nutzungsbedingungen ist Bestandteil vorliegender Nutzungsbedingungen und wird mit ihrer Veröffentlichung oder zu dem gegebenenfalls in den veröffentlichten Nutzungsbedingungen festgelegtem Datum gültig.

Soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, unterliegen sämtliche neuen Merkmale oder Funktionen zur Ergänzung oder Optimierung unseres Service diesen Nutzungsbedingungen.