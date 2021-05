Diese Fotos beweisen ein für alle Mal, dass Jennifer Lopez eine Beauty-Ikone ist

In den 1990er Jahren ließ sie zum ersten Mal in Hollywood von sich hören. Seit ihrem Durchbruch ist uns nichts leichter gefallen, als einfach alles an Jennifer Lopez zu lieben. Mit „I'm Real“ und „Love Don't Cost a Thing“ hat sie die Charts im Sturm erobert. Außerdem hat sie in einigen unserer Lieblingsfilme mitgespielt – von Out of Sight bis zum Biopic Selena – ein amerikanischer Traum. Vor allem ist sie aber im Laufe der Jahre zur Beauty-Inspiration schlechthin für uns geworden.