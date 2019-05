Datenschutzerklärung

Letzte Aktualisierung: Mai 23, 2018

Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie wir die Daten behandeln und verwenden, die wir erfassen, wenn Sie unsere Websites Refinery29.uk oder Refinery29.de, mobile-optimierte Versionen dieser Websites oder Softwareanwendungen, mit denen diese Richtlinie verknüpft ist (zusammenfassend „Website(s)“), besuchen oder nutzen, einschließlich wenn Sie sich für unsere Newsletter anmelden. Refinery 29 Limited, eingetragen in England und Wales unter der Firmennummer 08279936 und mit Sitz in WeWork, The Bower, 207-211 Old Street, London EC1V 9NR, Vereinigtes Königreich, verwaltet unsere britischen und deutschen Websites und ist der Datenverantwortliche der auf diesen Websites erfassten personenbezogenen Daten.

Teile der Website werden in den Vereinigten Staaten von Refinery 29 Inc. verwaltet und betrieben. Weitere Daten über die Sicherstellung, dass Ihre Privatsphäre respektiert wird, finden Sie unter „Sicherheit und Aufbewahrung“ weiter unten.

Wir stellen Ihnen diese Datenschutzrichtlinie zur Verfügung, damit Sie verstehen, welche Arten von Daten wir über Sie erfassen können wenn Sie die Website besuchen oder ihre Dienste nutzen, wie wir die Daten verwenden und weitergeben dürfen und wie Sie die Daten überprüfen, korrigieren und/oder aktualisieren können.

Refinery29 kann diese Datenschutzerklärung jederzeit ändern. Falls und wann wir das tun, werden wir Sie informieren, indem wir die überarbeitete Datenschutzerklärung auf dieser Website veröffentlichen. Sie sind dafür verantwortlich, unsere Website und diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu besuchen, um sie auf Änderungen zu überprüfen. Alle Änderungen, die an dieser Datenschutzerklärung vorgenommen werden, gelten sowohl für alle personenbezogenen Daten, die wir vor dem Inkrafttreten der geänderten Datenschutzerklärung gespeichert haben, als auch für alle personenbezogenen Daten, die wir bei oder nach diesem Inkrafttreten erfassen. Ihre fortgesetzte Nutzung der Website nach der Änderung dieser Datenschutzerklärung gilt als Ihre fortgesetzte Zustimmung zu den Bedingungen der Datenschutzerklärung in ihrer geänderten Fassung. Zur besseren Lesbarkeit haben wir diese Datenschutzerklärung in mehrere Abschnitte unterteilt:

Erfassen von Daten, die Sie für die Nutzung der Website und ihrer Funktionen zur Verfügung stellen

Newsletter und Marketinginformationen. Sie können freiwillig Ihre E-Mail-Adresse angeben, damit wir Ihnen Newsletter sowie Marketinginformationen, Angebote und andere Informationen über Möglichkeiten und Funktionen zusenden können, die für Sie von besonderem Interesse sein könnten. Wir können Ihre E-Mail-Adresse für diese Zwecke auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden.

Umfragen und Gewinnspiele. Wenn Sie eine Umfrage ausfüllen oder an einem Gewinnspiel oder Wettbewerb teilnehmen, werden Sie möglicherweise aufgefordert, personenbezogene Daten wie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse sowie die Benutzernamen und Aliasnamen für soziale Netzwerke anzugeben. Möglicherweise werden Sie auch gebeten, Antworten auf Fragen zu einer Vielzahl von Themen wie Ihren Kaufpräferenzen, Ihrem Jahreseinkommen und anderen demografischen oder Profilinformationen zu geben. Es ist notwendig, dass wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, um unsere Verpflichtungen in Übereinstimmung mit allen Verträgen, die wir mit Ihnen haben, zu erfüllen. Es liegt auch in unserem berechtigten Geschäftsinteresse, Ihre personenbezogenen Daten für Umfragen und Gewinnspiele zu verwenden, um die Website nützlich und informativ zu gestalten.

Öffentliches Forum. Wenn Sie sich entscheiden, Materialien in Blogs oder Foren zu posten oder anderweitig an unseren Community-Boards teilzunehmen, die auf unserer Website angeboten werden, dann können alle personenbezogenen Daten, die Sie zur Verfügung stellen, für alle anderen zugänglich sein. Es liegt in unserem berechtigten Interesse, die Daten, die Sie in diesem Zusammenhang zur Verfügung stellen, zu verwenden, um die entsprechenden Dienste auf der Website bereitzustellen. Auch nach der Kündigung Ihres Kontos werden alle von Ihnen auf der Website oder unseren Kanälen in sozialen Medien eingereichten Materialien von uns aufbewahrt, und wir werden diese weiterhin öffentlich zugänglich machen. Sie können uns jedoch auffordern, Ihre personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen zu löschen oder zu entfernen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wie Sie auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen können und Ihre anderen Rechte“. Durch die Nutzung dieser interaktiven Foren erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir nicht für Daten verantwortlich sind, die Sie in solchen Foren offenlegen oder kommunizieren, und dass jegliche Offenlegung auf Ihr eigenes Risiko erfolgt.

Aktualisieren Ihrer Informationen. Wenn Sie die Informationen, die Sie uns durch Ihre Nutzung unserer Website und ihrer Funktionen zuvor zur Verfügung gestellt haben, aktualisieren möchten, können Sie uns unter folgender Adresse erreichen: Refinery 29 Limited, WeWork, The Bower, 207-211 Old Street, London, Vereinigtes Königreich, EC1V 9NR oder senden Sie uns eine E-Mail: privacy@refinery29.com

Daten, die wir mit Hilfe von Cookies und Pixeln erfassen

Was sind „Cookies“? Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die beim Besuch einer Website auf Ihrem Gerät abgelegt wird. Sie können Cookies über Ihre Browsereinstellungen oder andere Software akzeptieren oder ablehnen. Unsere Website verwendet Cookies, um Sie von anderen Nutzern unserer Website zu unterscheiden. Wir verwenden auch Pixel und Web-Beacons (in der Regel kleine, transparente Grafiken), um Informationen über Ihren Besuch und die Nutzung der Website zu sammeln. Diese Technologie hilft uns, Ihnen eine gute Nutzererfahrung zu bieten, wenn Sie unsere Website besuchen, und sie ermöglicht es uns auch, Verbesserungen vorzunehmen. Diese Datenschutzerklärung legt unsere Verwendung von Cookies fest und ergänzt unsere Cookie-Richtlinien, die Sie hier lesen sollten: Cookie Richtlinien.

Analysen. Die Verwendung der Cookie-Technologie liefert uns Informationen über Ihre Nutzung unserer Website, einschließlich Datum und Uhrzeit Ihres Besuchs, Funktionen und Informationen, nach denen Sie gesucht und die Sie betrachtet haben, die von Ihnen geöffnete E-Mail, die von Ihnen angeklickte Werbung, Informationen zu Ihrem Betriebssystem und Ihrem Gerät, das Sie verwendet haben, die Zeit, die Sie auf einer Seite verweilt sind, die Website, von der Sie gekommen sind und die Websites, die Sie nach dem Verlassen unserer Website besucht haben. Wir können diese Informationen verwenden, um die Interaktion unserer Nutzer mit der Website und den Anzeigen zu analysieren, zu bewerten und zu erforschen und um Einsichten zu gewinnen, die uns helfen können, das Design und die Leistung der Website zu verbessern.

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise an externe Dienstleister weiter, damit diese uns bei der Kundenanalyse und -recherche unterstützen. Einige dieser Drittanbieter können sich in den USA (oder anderswo) befinden. Weitere Informationen darüber, wie wir sicherstellen, dass Ihre Privatsphäre respektiert wird, finden Sie unter „Sicherheit und Aufbewahrung“, weiter unten.

Wir können außerdem Google Analytics verwenden, um die Zielgruppe der Website zu analysieren und unseren Content zu verbessern. Google Analytics erfasst keine personenbezogenen Daten. Weitere Informationen zur Datenschutzrichtlinie bezüglich Google Analytics finden Sie unter support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Unsere Website enthält auch die lizenzierte Messsoftware von Nielsen, die es Ihnen ermöglicht, zur Marktforschung beizutragen, wie zum Beispiel den TV-Ratings von Nielsen. Bitte besuchen Sie www.nielsen.com/digitalprivacy für weitere Informationen oder um die Teilnahme an einer solchen Forschung abzulehnen.

Werbung. Wir können auch Cookies verwenden, um festzustellen, welche Werbung Sie sehen, die Reihenfolge der Anzeigen zu kontrollieren und sicherzustellen, dass Sie die gleiche Werbung nicht zu oft sehen. Wir bedienen uns möglicherweise Drittanbieter, um auf der Website erfasste Informationen mit Informationen zu verknüpfen, die von anderen Websites, Geräten und Medienkanälen erfasst wurden, und zeigen Ihnen dann Werbung basierend auf diesen kombinierten Informationen an. Wir können die Anzeigen, die Sie sehen, auch basierend auf geografischen Standortinformationen anpassen, die wir anhand Ihrer IP-Adresse ermitteln können. Wir können diese Informationen verwenden, um Ihnen auf dieser Website, auf anderen Websites und auf anderen Kanälen personalisierte Werbung zu liefern. Wir verwenden Ihre Daten auf diese Weise auf Grundlage eines berechtigten Interesses, wenn Sie die entsprechenden Cookies akzeptieren, die dies ermöglichen.

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise an Drittanbieter weiter, die uns bei der Anzeigenschaltung, Optimierung und Analyse unterstützen. Einige dieser Drittanbieter können sich in den USA (oder anderswo) befinden. Weitere Informationen darüber, wie wir sicherstellen, dass Ihre Privatsphäre respektiert wird, finden Sie unter „Sicherheit und Aufbewahrung“, weiter unten.

Wir können uns Facebook bedienen, um Anzeigen auf der Website anzuzeigen. Facebook verwendet möglicherweise Informationen, die Sie auf Facebook teilen, und Informationen, die Sie aus der Nutzung anderer Websites und Apps erhalten, um Ihnen Anzeigen anzuzeigen. Um mehr über diese Art von Werbung und Ihre Optionen zu erfahren, besuchen Sie www.facebook.com/about/ads.

Sonstige Verwendung von Cookies. Für Wettbewerbe oder Gewinnspiele können wir Cookies verwenden, um Ihren Fortschritt und die Anzahl der Einträge bei einigen Aktionen zu verfolgen. Bei Umfragen oder Umfragen können wir Cookies verwenden, um sicherzustellen, dass eine Person nicht mehr als einmal an einer bestimmten Frage oder an einem bestimmten Thema teilnehmen kann.

Rechtsgrundlage für zu Analyse- und Werbezwecken erhobene Informationen. Soweit personenbezogene Daten anonymisiert sind, sind wir nicht verpflichtet, eine rechtliche „Bedingung“ für die Nutzung dieser Informationen zu bestimmen, da diese Informationen keine personenbezogenen Daten mehr darstellen, aus denen Sie individuell identifiziert werden können und daher datenschutzrechtlich nicht mehr relevant sind. Wir können aggregierte und anonyme Nutzungsinformationen mit unseren potenziellen und tatsächlichen Geschäftspartnern, Werbetreibenden und anderen Dritten für geschäftliche Zwecke teilen. Die Erhebung und Verwendung anonymisierter personenbezogener Daten durch uns unterliegt jedoch möglicherweise anderen Gesetzen, denen zufolge Ihre Zustimmung erforderlich ist.

Wenn Ihre personenbezogenen Daten nicht anonymisiert sind, liegt es in unserem legitimen Interesse, Ihre personenbezogenen Daten so zu verwenden, dass wir Ihnen und unseren anderen Kunden die großartigen Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung stellen können.

Steuerung und Entfernung von Cookies. Sie können Cookies löschen, indem Sie Ihre Datenschutzeinstellungen in Ihrem Internetbrowser ändern oder das auf dem Cookie-Banner zur Verfügung gestellte Menü verwenden. Sie haben auch die Möglichkeit, Cookies zu akzeptieren oder abzulehnen. Die meisten Webbrowser akzeptieren Cookies automatisch, Sie können Ihre Browsereinstellungen aber ändern, um Cookies abzulehnen, wenn Sie dies bevorzugen. Wenn Sie sich entscheiden, Cookies abzulehnen, können Sie möglicherweise keine anderen interaktiven Funktionen unserer Website, die auf Cookies basieren verwenden oder sich dazu anmelden.

Einige Online-Werbetreibende, Werbeagenturen und andere Anbieter, mit denen wir Anzeigen auf Websites von Drittanbietern und im Internet schalten, oder Anbieter von Analysediensten, die uns Informationen zur Nutzung der Website und zur Wirksamkeit unserer Anzeigen liefern, können Mitglieder der Network Advertising Initiatives, ein Selbstregulierungs-Programm der Digital Advertising Alliance für nutzerbezogene Online-Werbung und/oder der Europäischen Allianz für interaktive Online-Werbung (European Interactive Digital Advertising Alliance) sein. Wenn Sie sich entscheiden, keine interessenbezogene Werbung von einigen oder allen teilnehmenden Unternehmen zu wünschen, besuchen Sie bitte www.aboutads.info/choices/ und www.youronlinechoices.eu/Wenn Sie die Teilnahme an Google Analytics-Daten ablehnen möchten, befolgen Sie die Anweisungen auf: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Bitte beachten Sie, dass die Ablehnung diese Mechanismen nicht dazu führt, dass Sie keine Werbung erhalten. Sie erhalten weiterhin andere Arten von Online-Werbung von teilnehmenden Unternehmen und jede Art von Werbung von nicht teilnehmenden Unternehmen, und die Websites, die Sie besuchen, können weiterhin Informationen für andere Zwecke sammeln. Beachten Sie, dass unsere Website derzeit nicht eingerichtet ist, um auf „Do Not Track“-Signale (Nicht verfolgen) von Web-Browsern zu antworten oder diese zu verarbeiten.

Weitere Informationen zur Verwendung von Cookies, Web-Beacons und ähnlichen Technologien finden Sie in unserer Cookie Richtlinien. Our policy includes the name of each cookie used on our website, their purpose and how long each cookie stays on your device for.

Um mehr Informationen über Cookies zu erhalten, besuchen Sie bitte www.allaboutcookies.org.

Kundendienst

Wir erfassen möglicherweise Ihre personenbezogenen Daten, einschließlich Ihres Namens und Ihrer Kontaktinformationen, um Ihnen Kundendienst, wie das Beantworten Ihrer Anfragen bieten und um Sie über mögliche Änderungen unserer Website oder der von uns angebotenen oder bereitgestellten Produkte oder Dienstleistungen informieren zu können. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten für diesen Zweck nicht weiter. Es liegt in unserem legitimen Geschäftsinteresse, Ihre persönlichen Daten so zu verwenden, dass wir Ihnen den bestmöglichen Kundendienst anbieten und alle vertraglichen Verpflichtungen erfüllen können.

Geschäftsverwaltung und Einhaltung rechtlicher Vorschriften

Wir verwenden Ihre persönlichen Daten für Zwecke der Geschäftsverwaltung und der Einhaltung rechtlicher Vorschriften, einschließlich zur Einhaltung unserer gesetzlichen Verpflichtungen; zur Durchsetzung unserer gesetzlichen Rechte; zum Schutz der Rechte Dritter; und im Zusammenhang mit einem Geschäftsübergang wie einer Fusion, einem Erwerb durch ein anderes Unternehmen oder dem Verkauf aller oder eines Teils unserer Vermögenswerte. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten mit professionellen Beratern, wie Rechtsanwälten und Buchhaltern und/oder Regierungs- oder Aufsichtsbehörden teilen. Wir können Ihre Daten auch an unsere Tochtergesellschaften, Filialen oder Muttergesellschaft weitergeben.

Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit einer Geschäftsumstellung, zur Durchsetzung unserer gesetzlichen Rechte oder zum Schutz der Rechte Dritter verwenden, liegt dies in unserem berechtigten Interesse. Für alle anderen in diesem Abschnitt beschriebenen Zwecke ist es unsere gesetzliche Verpflichtung, Ihre personenbezogenen Daten zu verwenden, um die rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen, die uns auferlegt werden, wie zum Beispiel eine gerichtliche Verfügung.

Drittparteien, Links zu anderen Sites und Co-Branding-Bereiche der Website

Wir geben Ihre persönlichen Daten möglicherweise an Dritte weiter, damit Drittanbieter ihre Produkte, Dienstleistungen oder Funktionen in unserem Auftrag bereitstellen oder uns beim Betrieb unseres Unternehmens und der Website unterstützen können. Solche Dienstanbieter können Anbieter und Lieferanten umfassen, die E-Mail-Dienste, Kundendienste und/oder Marketing-Dienste bereitstellen. Einige dieser Drittanbieter können sich in den USA (und anderswo) befinden. Weitere Informationen darüber, wie wir sicherstellen, dass Ihre Privatsphäre respektiert wird, finden Sie unter „Sicherheit und Aufbewahrung“, weiter unten.

Verlinkte Websites von Drittparteien. Als Informationsverwalter verweist Refinery29 oft auf andere Seiten. Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte dieser Seiten und machen uns diese nicht zu Eigen. Alle Websites Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle und sind nicht Gegenstand dieser Datenschutzrichtlinie.

Drittparteien können Werbung auf unserem Service schalten. Diese Werbung kann durch die Verwendung von Cookies, Webbeacons und anderen ähnlichen Technologien, die Dritte auf Ihrem PC gesetzt haben, bestimmt werden. Refinery29 ist nicht verantwortlich für die Datenschutzpraktiken Dritter, die nicht unter seiner direkten Kontrolle stehen.

Partnerschaften & Co-branded Funktionen. Falls wir mit einem Einzelhändler oder einem anderen Dritten zusammenarbeiten, um Online-Shopping-Möglichkeiten, Werbeaktionen, Wettbewerbe oder Gewinnspiele, Umfragen, Befragungen, Dienstleistungen, Abonnements und andere Anwendungen anzubieten, können personenbezogene Daten, die Sie im Zusammenhang mit den oben genannten Transaktionen angeben, direkt von Dritten erfasst werden (es sei denn, Sie widersprechen und Ihr Widerspruch ist nach einem für Sie geltenden Recht bindend). Diese Drittparteien werden Ihre Daten in Übereinstimmung mit ihren eigenen Datenschutzrichtlinien verwenden. In einigen Fällen, z. B. wenn der Dienst eines Anbieters in unsere Website eingebettet ist (wie etwa ein eingebettetes Video oder ein soziales Netzwerk-Tool), müssen Sie den Dritten kontaktieren, um sich über Ihre Widerspruchsmöglichkeiten zu informieren, und der Dritte (nicht wir) ist für die Behandlung Ihres Widerspruchs verantwortlich.

Bestimmte Teile der Website können mit einem Geschäftspartner Co-branded werden oder einer anderen Datenschutzrichtlinie unterliegen, die entweder die Datenschutzrichtlinie des Partners oder eine gemeinsam von Refinery29 und unserem Partner entwickelte Datenschutzrichtlinie ist (zusammen die „Co-branded Richtlinie“). Die Erhebungs-, Nutzungs- und Verbreitungspraktiken des Partners in Bezug auf Daten oder persönliche Informationen, die von Benutzern dieser Co-branded Teile der Website zur Verfügung gestellt oder von diesen erhalten werden, werden durch die Co-branded Richtlinie geregelt. Bitte lesen Sie die Co-branded Richtlinie für jede Co-branded Website, bevor Sie persönliche Informationen angeben.

Soziale Netzwerke und Social-Media-Integration

Um an Social-Networking-Funktionen teilnehmen zu können, müssen Sie möglicherweise Twitter, Facebook und andere Social-Media-Benutzernamen und Aliasnamen angeben. Wenn Sie Ihre Zugangsdaten von einer Social-Networking-Site (z. B. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest) („SNS“)) auf unserer Website verwenden, erhalten wir möglicherweise Informationen von diesen SNS in Übereinstimmung mit den Bedingungen (z. B. Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien) der SNS („SNS-Bedingungen“). Wenn Sie sich dazu entscheiden, Ihre Informationen mit diesen SNS zu teilen, werden wir diese mit Ihnen teilen. Die SNS-Bedingungen dieser SNS gelten für die Informationen, die wir ihnen zur Verfügung stellen. Wenn Sie eine Wahl in Bezug auf ein SNS treffen, während Sie sich auf unserer Website befinden (z. B. wenn Sie sich dafür entscheiden, uns auf einem der SNS zu „folgen“ oder uns auf Facebook zu „gefallen“), wird Ihre Wahl reflektiert und kann mit Ihrem sozialen Netzwerk innerhalb des entsprechenden SNS geteilt werden. Wir behalten uns das Recht vor, alle persönlich identifizierbaren Informationen und andere Informationen über Sie, die wir über SNS erhalten, auf die in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebene Weise zu verwenden und offenzulegen.

Sie werden aufgefordert, alle Richtlinien und Informationen über die anwendbaren Social-Media-Dienste zu lesen, um mehr darüber zu erfahren, wie sie mit Ihren Informationen umgehen, bevor Sie solche Funktionen, die Ihnen über unsere Website zur Verfügung gestellt werden, nutzen. Wir sind nicht verantwortlich für Handlungen oder Unterlassungen von Social-Media-Service-Anbietern oder ihre Nutzung von Funktionen auf deren Plattformen.

Zugang zu Ihren Informationen und weitere Rechte

Benutzer im EWR haben die folgenden Rechte in Bezug auf die persönlichen Daten, die wir über Sie haben:

Ihr Recht auf Zugriff und Berichtigung. Auf Anfrage werden wir Ihnen die von uns verarbeiteten Informationen über Sie zur Verfügung stellen und Ihnen die Möglichkeit geben diese zu korrigieren, zu aktualisieren oder zu ändern, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Wenn Sie zusätzliche Kopien benötigen, müssen wir unter Umständen eine angemessene Gebühr berechnen. Wenn wir Ihre persönlichen Daten mit anderen geteilt haben, werden wir sie nach Möglichkeit über die Berichtigung informieren. Wenn Sie uns darum bitten, teilen wir Ihnen auch mit, an wen wir Ihre persönlichen Daten weitergegeben haben, damit Sie diese direkt kontaktieren können. Bitte beachten Sie, dass dieses Recht Sie dazu berechtigt, über die von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten informiert zu werden, damit Sie deren Richtigkeit überprüfen und sicherstellen können, dass wir diese Daten rechtmäßig verarbeiten. Es gibt kein Recht, das Ihnen erlaubt, persönliche Daten über andere Personen anzufordern, sowie kein Recht, bestimmte Dokumente von uns anzufordern, die sich nicht auf Ihre persönlichen Daten beziehen.

Ihr Recht, keine Direktmarketing-Kommunikation mehr zu erhalten. Sie können den Erhalt von Newslettern oder Werbe-E-Mails jederzeit abbestellen. Sie können sich abmelden, indem Sie auf den Link „Abmelden“ in der Fußzeile einer beliebigen E-Mail von Refinery29 klicken und den Anweisungen folgen. Beachten Sie jedoch, dass Sie möglicherweise weiterhin bestimmte Mitteilungen von uns erhalten, wie z. B. Transaktions- oder Beziehungsnachrichten und / oder Mitteilungen über Ihr Konto / Profil. Um Ihr Konto / Profil zu löschen, senden Sie bitte eine E-Mail an support@refinery29.uk (für Benutzer in Europa) und support@refinery29.com (für Benutzer in den USA)..

Wenn Sie eingewilligt haben, unseren Newsletter oder andere E-Mails von uns und / oder Dritten in Deutschland zu erhalten, lautet Ihre Einwilligung wie folgt:

„Ich abonniere den E-Mail-Newsletter von Refinery 29 über die neuesten und besten Updates. . Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten zu diesem Zweck verwendet werden. Ich kann meine Einwilligung jederzeit widerrufen und der Verwendung meiner personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken oder zur Markt- und Meinungsforschung widersprechen."

Oder bei der Teilnahme an einem Gewinnspiel:

„Ich stimme den Offiziellen Regelnzu . Ich bin damit einverstanden, E-Mails von Refinery 29, [benannte Dritteparteien einfügen], über ihre neuesten und größten Updates zu erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten zu diesem Zweck verwendet werden Ich kann meine Einwilligung zu jeder dieser Parteien jederzeit widerrufen und einer Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu Marketing-, Markt- oder Meinungsforschungszwecken widersprechen. (Bitte beachten Sie die Links zur Datenschutzerklärung unten für Kontakt und weitere Informationen)“.

Ihr Recht zur Löschung: Sie können uns auffordern, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen oder zu entfernen, wenn wir diese nicht mehr benötigen oder wenn Sie Ihre Einwilligung (falls zutreffend) widerrufen. Falls wir Ihre persönlichen Daten anderen weitergegeben haben, werden wir sie nach Möglichkeit über die Berichtigung informieren. Wenn Sie uns darum bitten, teilen wir Ihnen auch mit, an wen wir Ihre persönlichen Daten weitergegeben haben, damit Sie diese direkt kontaktieren können.

Ihr Recht, die Verarbeitung einzuschränken. Sie können uns dazu auffordern, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen zu blockieren oder abzustellen, z. B. wenn Sie die Richtigkeit dieser personenbezogenen Daten anfechten oder wenn Sie der Verarbeitung widersprechen. Bitte beachten Sie, dass die Aufforderung an uns, die Verarbeitung Ihrer Daten einzustellen, nicht dazu führt, dass wir die Speicherung einstellen. Wir teilen es Ihnen mit, bevor wir eine Einschränkung aufheben. Wenn wir Ihre persönlichen Daten mit anderen geteilt haben, werden wir sie über die Einschränkung informieren, wo dies möglich ist. Wenn Sie uns darum bitten, teilen wir Ihnen auch mit, an wen wir Ihre persönlichen Daten weitergegeben haben, damit Sie diese direkt kontaktieren können.

Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit: Ab dem 25. Mai 2018 haben Sie unter bestimmten Umständen das Recht, die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten (in einem strukturierten, allgemein gebräuchlichen und maschinenlesbaren Format) zu erhalten und anderweitig zu verwenden oder uns aufzufordern, diese an einen Dritten Ihrer Wahl weiterzugeben.

Ihr Widerspruchsrecht: Sie können uns auffordern, die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten einzustellen, und wir werden dies tun, wenn wir uns bei der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten auf unsere eigenen oder die berechtigten Interessen anderer verlassen, es sei denn, wir können zwingende rechtliche Gründe für die Fortsetzung dieser Verarbeitung nachweisen. Wenn Sie jemals Einwände dagegen haben sollten, dass wir Ihre persönlichen Daten für Direktmarketing weiterverarbeiten, werden wir die Verarbeitung zu diesem Zweck einstellen.

Ihr Widerrufsrecht. Wenn wir uns bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihre Einwilligung als Rechtsgrundlage verlassen, haben Sie das Recht, diese jederzeit zu widerrufen.

Ihr Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen. Wenn Sie Bedenken bezüglich unserer Datenschutzpraktiken haben, einschließlich der Art und Weise, wie wir mit Ihren persönlichen Daten umgegangen sind, können Sie dies dem britischen Information Commissioner's Office (ICO) melden. Details dazu finden Sie auf der ICO-Website unter https://ico.org.uk/concerns/ oder telefonisch unter 0303 123 1113.

Ausübung Ihrer Rechte. Um von Ihren Rechten Gebrauch zu machen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an: legal@refinery29.uk oder schreiben Sie uns an Refinery 29 Limited, Attn. Legal, 207-211 Old Street, London EC1V 9NR Vereinigtes Königreich.

Wenn Sie uns einen Antrag auf Ausübung Ihrer Rechte stellen, sind wir berechtigt, Sie zu bitten, nachzuweisen, dass Sie der sind, für den Sie sich ausgeben. Wir können Sie bitten, uns Kopien von relevanten Ausweisdokumenten zur Verfügung zu stellen, damit wir Ihre Identität überprüfen können.

Es hilft uns, Ihre Anfrage zu bearbeiten, wenn Sie klar angeben, welches Recht Sie ausüben möchten und gegebenenfalls warum Sie es ausüben. Je klarer und spezifischer Sie sind, desto schneller und effizienter können wir Ihre Anfrage bearbeiten. Wenn Sie uns keine ausreichenden Informationen zur Verfügung stellen, können wir die Bearbeitung Ihrer Anfrage verzögern, bis Sie uns zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt haben.

Sicherheit und Aufbewahrung

Wir speichern die über die Website erfassten Daten auf zugriffsgeschützten Datenbankservern. Wir verwenden eine Vielzahl von branchenüblichen Sicherheitstechnologien und -verfahren, um Ihre Daten vor unberechtigtem Zugriff, Verwendung oder Offenlegung zu schützen. Obwohl wir geeignete Maßnahmen ergreifen, um Ihre Daten vor unbefugter Offenlegung zu schützen, können wir deren absolute Sicherheit nicht garantieren..

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten aus dem EWR in Länder außerhalb des EWR übertragen (entweder innerhalb unserer Unternehmensgruppe oder wenn wir Datenverarbeiter beauftragen, die außerhalb des EWR tätig sind), ergreifen wir Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten sicher und in Übereinstimmung mit allen geltenden Datenschutzgesetzen aufbewahrt werden. Wir können dies unter Verwendung einer Vielzahl von rechtlichen Mechanismen tun, die uns durch das geltende Datenschutzrecht gestattet sind, einschließlich der Einschaltung von Verarbeitern in Rechtsordnungen, deren Datenschutzgesetze von der Europäischen Union als angemessen erachtet werden und durch die Verwendung genehmigter Standardklauseln zur Kontrolle der Aktivitäten dieser Verarbeiter.

Wir speichern personenbezogene Daten so lange, wie es für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, erforderlich ist. Wenn wir die Daten für diesen Zweck nicht mehr benötigen und nicht mehr gesetzlich verpflichtet sind, die Daten aufzubewahren, werden wir die Daten vernichten, löschen oder unkenntlich machen, sofern nicht anderweitig durch geltendes Recht erlaubt.

Kinder

Wir bieten die Website niemandem unter Volljährigkeit in seinem Wohnsitzland an und erfassen wissentlich keine personenbezogenen Daten von Kindern unter 13 Jahren. Niemand unter 13 Jahren darf Informationen an oder auf der Website zur Verfügung stellen. Wenn Sie unter 13 Jahre alt sind, verwenden oder geben Sie keine personenbezogenen Daten auf oder über die Website an, registrieren Sie sich nicht auf der Website, oder nutzen eine der interaktiven oder öffentlichen Kommentarfunktionen dieser Website, oder geben uns Informationen über sich selbst, einschließlich Ihres Namens, Ihrer E-Mail-Adresse oder eines beliebigen Bildschirmnamens oder Benutzernamens, den Sie verwenden können.

Wenn Sie ein Elternteil oder Vormund eines Kindes sind, von dem Sie glauben, dass es uns personenbezogene Daten mitgeteilt hat, kontaktieren Sie uns bitte unter legal@refinery29.com, damit wir die Daten dieses Kindes löschen und aus unseren Systemen entfernen können. Für den Fall, dass ein Minderjähriger unter 18 Jahren in Kalifornien die Website nutzt, kann der Minderjährige außerdem verlangen, dass Refinery29 Inhalte oder Informationen, die von dem Minderjährigen auf der Website veröffentlicht wurden, entfernt, indem er eine E-Mail an privacy@refinery29.com sendet. Eine solche Entfernung kann jedoch nicht alle Spuren einer solchen Veröffentlichung im gesamten Internet entfernen, da Inhalte oder Informationen möglicherweise von anderen geteilt wurden. Refinery29 muss diese Entfernungsanforderung möglicherweise nicht erfüllen, wenn: (i) Bundes- oder Landesgesetze verlangen, dass wir die Inhalte oder Informationen bewahren; (ii) die Inhalte von einer Drittpartei als dem Minderjährigen, der Raffinerie29 kontaktiert, gespeichert oder eingestellt (oder neu eingestellt) wurden; (iii) wir die Inhalte oder Informationen anonymisieren, so dass der Minderjährige nicht identifiziert werden kann; (iv) der Minderjährige eine Entschädigung oder andere Gegenleistung für die Bereitstellung der Inhalte erhielt; oder (v) der Minderjährige nicht den Anweisungen in diesem Abschnitt folgt.

Juristische Fragen

Refinery29 gibt keine Zusicherung oder Garantie, dass die Inhalte und Materialien auf der Website für die Verwendung an Orten außerhalb der Vereinigten Staaten, Englands und Deutschlands geeignet oder verfügbar sind. Diejenigen, die auf die Website zugreifen oder die Dienste von anderen Standorten aus nutzen, tun dies auf eigene Initiative und eigenes Risiko und sind für die Einhaltung der lokalen Gesetze verantwortlich, sofern und soweit anwendbar.

Kontakt

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zur Website haben, kontaktieren Sie uns bitte unter Refinery 29 Inc., Attn. Legal Department, 225 Broadway, 23rd Floor, New York, NY 10007 legal@refinery29.com.