Das Wochenende steht vor der Tür und der Büro-Look soll gegen den eines Vamps ausgetauscht werden? Ganz nach dem Spruch „Schönheit bedeutet für mich, sich in seiner eigenen Haut wohl zu fühlen.“ Dabei hilft ein Kick-Ass-Lippenstift. Es gibt wohl kein Beauty-Produkt mit dem man sich so augenblicklich verführerisch fühlt, wie mit etwas Lippenstift.

Wir haben eine Auswahl an Lippenstiften zusammen gestellt, die länger als ein paar Stunden halten und selbst ein paar Drinks und Küsse überstehen. Happy Weekend.