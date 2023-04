Unsere 4 liebsten, easy Make-up-Looks für den Frühling

„Es gibt so vieles, was ich am Frühling liebe – aber am meisten das Blühen der Kirschblüten. Ich greife gerne zu Rosa- und Pinktönen, die mich an die Blüte erinnern, und ergänze gerne ein bisschen Schimmer, der an das frühlingshafte Tageslicht erinnert. Auf die Wangen trage ich erst den Rare Beauty Positive Light Highlighter in ‚Flaunt‘ (einem goldbronzefarbenen Ton, 30,95 € via Sephora) auf, gefolgt von einer großzügigen Menge vom Florence by Mills Cheek Me Later Cream Blush in ‚Shy Shi‘ (16,99 € via Douglas), einem sonnigen Korallrosa. Diese Kombi verleiht mit den sonnengeküssten, roséfarbenen Glow , den ich gerne trage, wenn ich die Winterdepression hinter mir gelassen habe. Ich schminke mich ausschließlich mit den Fingern – die Produkte sind also sehr anfänger:innenfreundlich, wenn du in Sachen Blending auch eher Amateur:in bist (wie ich). Das Rare Beauty With Gratitude Dewy Lip Balm (20,95 € via Sephora) vervollständigt meinen Frühlings-Look. Der Ton ‚Empathy‘ ist in letzter Zeit meine Lieblingsfarbe; die Mauve-Nuance ist so hübsch, und das Balm hält länger und spendet mehr Feuchtigkeit als viele Lippenprodukte, die ich bisher probiert habe. Selena weiß einfach, was gut ist.“ – Venus Wong, Senior Affiliate-Reise-Redakteurin