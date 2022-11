„Wimpern-Toupieren“: Der TikTok-Hack zaubert vollere Wimpern

Wie genau geht das also? Scortezz benutzt dafür den Milk Makeup Kush High Volume Mascara (25,90 € via CultBeauty), hebt das Augenlid mit einer Hand an und beginnt, mit dem Mascara in der anderen Hand die Oberseite der Wimpern zu tuschen (nicht die Unterseite, wie du es vermutlich sonst machst). Dabei wird die Bürste vom Ansatz bis zu den Wimpernspitzen gerollt – nicht einfach nur gestrichen. „Jetzt gehst du nochmal in die Tube rein“, sagt Scortezz, „und schminkst die Wimpern diesmal von unten von der Wurzel bis in die Spitzen, wie du es normalerweise machst.“ Das Ergebnis: doppelt so viel Volumen und Wimpern, die definierter und gefächerter aussehen.