Ich habe meine Wimpern mit Gel-Extensions verlängern lassen

Nach dem Beratungsgespräch geht es an die tatsächliche Wimpernverlängerung – und die erfordert viel Geduld. Gel-Lys ist ein langwieriger Prozess, der länger dauert als klassische Extensions. Dabei tunkt Camilla rund 150 individuelle Wimpern in den Kleber und trägt sie an beiden Augen auf, bevor das LED-Licht zum Einsatz kommt (und das kann sich ein bisschen warm anfühlen). „Jede Wimper wird nach dem Ankleben für fünf bis sieben Sekunden mit einer LED-Lampe einzeln verhärtet, die sich in meiner Pinzette befindet“, erklärt sie. „Diese Lampe schalte ich an und aus. Das dauert also ein bisschen länger als bei den traditionellen Wimpern-Extensions, aber das ist es wert. Der Unterschied ist nämlich erstaunlich.“