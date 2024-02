Ich habe perfektionistische „Nagel-Angst“ & bin damit nicht allein

Es war nicht so, als hätten Sarahs damals noch regelmäßige Salon-Maniküren nicht schön ausgesehen; sie sahen nur nie genau so aus, wie sich Haider das vorgestellt hatte. „Wenn eine Maniküre am Ende nicht so aussieht, wie ich sie mir in meinem Kopf ausgemalt habe, bin ich immer ziemlich frustriert“, erzählt sie. Weil sie irgendwann schon vor der Maniküre jedes Mal nervös und unruhig war, fing sie schließlich an, sich selbst die Nägel zu machen. „Da bekomme ich sie dann direkt perfekt hin.“