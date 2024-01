Hast du wirklich Mischhaut oder ist sie nur unausgeglichen?

Ich hatte schon immer fettige, zu Pickeln neigende Haut. Anfang letzten Jahres schien sich aber irgendwas zu ändern. Obwohl meine Nase und Stirn genauso fettig glänzten wie immer, wirkte der Rest meines Gesichts wie ausgetrocknet. Ich schob es auf das Wetter oder auf meine Hormone – aber das Problem blieb bestehen. Erst, als sich auf meiner Stirn eine Handvoll schmerzhafter Pickel zeigten, überlegte ich, was ich dagegen tun konnte. Termine bei Hausärzt:innen sind aber nicht gerade leicht zu ergattern – nicht mal, wenn du selbst in der Beauty-Branche arbeitest. Als mir dann also vor Kurzem bei einem Event die Dermatologin Dr. Justine Hextall über den Weg lief, nutzte ich diese Chance, um ihr meine Hautprobleme zu schildern – und daraus zu erfahren, wie ich mich am besten um meine Mischhaut kümmern sollte.