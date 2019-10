Einmal aufgetragen, ist dein Teint makellos! Concealer sind unsere kleinen Alltagshelden: Sie verstecken all die kleinen unschönen Stellen in deinem Gesicht, die du am liebsten vor der ganzen Welt verborgen halten willst. Und ihre Arbeit ist dabei ganz klar, das Abdecken. Aber wie du vielleicht schon selbst vor dem Spiegel bemerkt hast, ist das nicht immer so einfach. Manchmal wehrt sich ein hartnäckiger Pickel nun einmal unter der Concealer-Schicht zu verschwinden. Du siehst, jedes lästige Hautproblem, sei es der Pickel, dunkle Augenränder oder Rötungen, muss auf eine andere Weise abgedeckt werden.