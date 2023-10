Bobbi Brown gab mir ein Make-up-Tutorial & das habe ich gelernt

In Sachen Rouge riet mir Bobbi zu einem ihrer Bestseller, dem Miracle Balm (36,00 € via Jones Road) in der Farbe „Tawny“ (die sie auch selbst benutzt). Das Balm ist Rouge und Lippenpflege in einem und wird mit den Fingern aufgetragen. Bobbi benutzt dazu ihren Mittel- und Zeigefinger. Sie sagte, ich solle lächeln, um das Rouge für den schönsten Glow genau dort aufzutragen, wo sich meine Wangen beim Lächeln heben. „Was danach noch auf deinen Fingern übrig ist, verteilst du sanft auf der Stirn und am Hals“, rät sie. „Dieses Balm ist feuchtigkeitsspendend, und die Tönung sorgt dafür, dass dein Gesicht gut zu deinem Hals passt – denn Gesicht, Hals und Körper haben oft verschiedene Farben.“ Wenn dir Puder-Rouge lieber ist, nimm The Best Blush (27,00 €), das so kräftig Farbe spendet und so lange hält, dass es bei uns auf die Liste der besten Beauty-Produkte 2022 gekommen ist.