Dieser Creme-Rouge-Hack hat mein Make-up revolutioniert

Oh, und falls du dich fragst – ja, diese Technik funktioniert auch andersrum, mit Puder auf Creme. Und das ergibt Sinn: Wenn ich meinen Concealer mit Puder „versiegle“, warum dann auch nicht mein Rouge oder meinen Highlighter? Das Ergebnis sieht natürlich anders aus, als wenn ich Creme über Puder verwende, ist aber super geeignet, um mein Make-up den ganzen Tag an Ort und Stelle zu halten. Ich würde sagen, „Creme über Puder“ verleiht dir einen frühlinghaften Glow , der sich im Laufe des Tages leider verändert, aber auch im Dunkeln noch toll aussieht – „Puder über Creme“ hingegen ist ideal an den Tagen, an denen dein Make-up auch bis spätabends so sitzen soll, wie du es morgens aufgetragen hast.