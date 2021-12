TikToks absurde Concealer-Brille lässt Augenringe sofort verschwinden

Insofern: Ja, obwohl es so wirkt, als würden sich TikToker:innen immer wieder absurde neue Beauty-Tricks einfallen lassen, um möglichst viele Views zu bekommen, ist dieser hier gar nicht so albern – und anhand der Anzahl an Likes und Kommentaren scheint TikToks Make-up-Community mir da zuzustimmen. Wenn du gerade auf der Suche nach einem neuen Concealer für diesen Hack bist, greif am besten zu einem, der einen weichen, schmalen Applikator hat. Ich mag den 16HR Camo Concealer von e.l.f. (5,99 €), den Infaillible More Than Concealer von L’Oréal Paris (9,95 €) und den UOMA Beauty Stay Woke Aufhellenden Concealer (30,99 €), der sich mit der Haut bewegt, ohne sich abzulagern.