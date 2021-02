Guccis neue Foundation ist ein echter Game-Changer

Als Beauty-Redakteurin habe ich schon Hunderte Foundations getestet, die mir quasi versprochen haben, alle Unreinheiten und Fältchen wie durch Zauberhand hinter einem überirdischen Glow verschwinden zu lassen. Die Realität sieht anders aus; nur wenige dieser Produkte halten, was sie versprechen. Ich persönlich habe Mischhaut und neige an meinen besonders fettigen Stellen zu Unreinheiten, wohingegen sich die trockenen Zonen gern mal schuppen und besonders empfindlich auf Säuren, Heizluft und kaltes Wetter reagieren. Die meisten Foundations bescheren mir Pickel, sammeln sich an trockenen Stellen an, rutschen auf meiner Haut herum oder – und das ist vermutlich das Nervigste – oxidieren im Laufe des Tages und werden dann orange. Ja, sogar die richtig teuren Produkte.