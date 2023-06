Ich habe TikToks Wimpernzangen-Hack getestet & bereue alles

Meine Lieblingswimpernzange ist The Eyelash Curler von Kevyn Aucoin (23,95 € via Zalando), weil sie sanft zu den Wimpern ist, gleichzeitig aber in Sekundenschnelle für einen schönen Augenaufschlag sorgt. Ich benutze diese Zange jetzt schon seit ein paar Jahren und musste das weiche Pad bisher noch nicht auswechseln – im Gegensatz zu anderen Zangen, die nach einiger Zeit verbogen, locker und nutzlos waren. Zuerst benutzte ich die Wimpernzange ganz normal an meinem rechten Auge, bevor ich den Hack an den Wimpern meines linken Auges ausprobierte, in der Hoffnung, einen deutlichen Unterschied zu sehen.