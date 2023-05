ChatGPT ist TikToks neuer virtueller Stylist

ChatGPT ist in diversen Berufsfeldern unheimlich nützlich – im Marketing, in der Mathematik, in der Software-Entwicklung, im kreativen Schreiben, und so weiter. Das Wall Street Journal hat vor Kurzem berechnet, dass die Anwendung in 20 Prozent aller Jobs die Aufgaben sogar um die Hälfte reduzieren könnte. (Dennoch bleibt all das nicht ohne Kontroversen: Wegen Datenpannen wurde die Plattform in Italien vorübergehend gesperrt , und in den USA wurde Beschwerde bei der staatlichen Handelskommission eingereicht.)