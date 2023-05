21 Festival-Outfits zur Inspiration für deinen Sommer-Style

Hast du schon mal vor deinem vollgestopften Schrank gestanden, deine endlosen Klamotten-Optionen angestarrt und dir gedacht, „Ich habe nichts zum Anziehen“? Same. Aber vielleicht ist das Problem gar nicht die fehlende Auswahl – sondern nur die fehlende Inspiration, die dir dabei helfen würde, deine Garderobe in einem ganz neuen Licht zu betrachten. Auch, was deine Optionen für die Festival -Saison angeht.Coachella 2023 hatte durch die Abwesenheit von Vanessa Hudgens zwar vielleicht keine diesjährige Festival-Fashion-Queen, lieferte uns aber dennoch jede Menge Outfit-Inspo . Tatsächlich bekamen vor allem die lässigen Looks wie der von Zoey Deutch (die zu einem bequemen T-Shirt, einem Minirock und vernünftigen Sneakern griff) die meiste Aufmerksamkeit. Könnte das heißen, dass sich Festival-Kleidung langsam von großen Statement-Looks zu etwas Entspannterem hinbewegt? Und weil der Sommer kurz vor der Tür steht, bedeutet das, dass die aktuellsten Festival -Outfits als Inspiration für deine sommerlichen Alltags-Looks herhalten können.Von luftigen Blusen und Kaftans bis hin zu alltagstauglichen Versionen der größten 2000er-Trends (zum Beispiel baggy Silhouetten oder Rosetten ): In der Welt der Festivalmode gibt es gerade viel zu sehen. Wir haben daher die besten Looks aus dem Coachella Valley und von anderen Festivals zusammengestellt, um deine Fashion-Fantasie für die kommenden Sommermonate ein bisschen anzuregen.