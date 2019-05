Mit dem Flechten ist es wie mit dem Schleifenbinden: Je öfter du es machst, desto leichter fällt es dir. Weil das Ergebnis gerade am Anfang jedoch oft zu wünschen übrig lässt, üben viele erst mal an ihrer Puppe. Oder an der Schwester. Oder an ihrem Pferd. Jupp, richtig gelesen. Es gibt tatsächlich Leute, die sich erstmal an der Mähne „hilfloser“ Tiere austoben, bevor sie sich an Menschen wagen. So auch Audra Billingsley , die mittlerweile eine der gefragtesten Haarexpertinnen Miamis ist. In ihrer Heimatstadt Walla Walla (Washington) galt sie als die beste Pferdehaarflechterin der Gegend. Wirklich wahr.