So stylst du Rot, die Trendfarbe 2023

In ihren Herbst-/Winter-Kollektionen 2023 bauten Designer:innen das Rot aber ganz lässig in ihre Looks ein und präsentierten die Farbe mit derselben Lockerheit wie sonst bei Jeans oder weißen Tanktops. Bei Proenza Schouler zum Beispiel war ein rotes, trägerloses A-Linie-Maxikleid zu sehen, im Kontrast zu Blazern und Hemden in weitestgehend dezenten Farben. Theory machte es ähnlich – mit monochromen, an Uniformen erinnernden Rot-Looks von Kopf bis Fuß. Auch andere Designer:innen wie Sandy Liang Jason Wu und Alejandra Alonso Rojas integrierten die Farbe mit viel Bedacht in ihre Kollektionen, ohne intensiven Symbolismus dahinter.