Kaum etwas kann so beängstigend sein, wie die eigene Karriere ins Rollen zu bringen. Da kann man sich manchmal schon sehr verloren fühlen, besonders wenn man eine Karriere in der Fashionindustrie anstrebt. Machen wir uns nichts vor, diese glamouröse Blase ist ganz schön einschüchternd, aber wirklich jede*r hat irgendwann angefangen und kommt aus dem nichts. Manchmal scheint es so, als seien all diese supererfolgreichen Blogger*innen von Anfang an ganz groß gewesen, aber so ist es ganz und gar nicht. Hinter ihrem Erfolg steckt sehr oft harte Arbeit, Geduld und Durchhaltevermögen, denn sein wir ehrlich, der Weg ist das Ziel und so richtig angekommen sind eh die wenigsten und wer den Weg nicht liebt, den wird auch sein Ziel nicht glücklich machen.