15 Outfit-Formeln für die Tage, an denen du „nichts zum Anziehen“ hast

Wenn du ein Fan von „ quiet luxury “, also dezentem Luxus bist, gefällt dir dieser Look garantiert. Er wirkt superelegant, ist aber so einfach zusammenzustellen: Kombiniere eine weiße Bluse bzw. ein weißes Hemd mit einem weißen Tanktop und einer weiten Hose (egal, in welcher Farbe) – und sofort siehst du aus wie eine der stylischsten Personen im ganzen Raum. Damit der Look auch so edel wirkt, wie er soll, sollten Bluse und Hose gut gebügelt sein. Bist du damit fertig, kannst du danach entweder zu flachen oder hohen Schuhen greifen – je nach Geschmack und Anlass.