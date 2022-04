Welche Schuhe passen am besten zu lockeren Jeans?

Du hast vermutlich inzwischen mitgekriegt, dass die Skinny-Jeans-Ära vorbei ist : Der Trend, angetrieben von Millennials in den frühen 2000ern, wurde letztes Jahr auf TikTok für tot erklärt . Wenn du ein Fan der hautengen Hosen warst: Mein Beileid. Natürlich kannst du weiterhin jede Jeans tragen, auf die du Bock hast – die Gen Z muss uns ja nicht alles vorschreiben –, aber da die jüngste Generation die am stärksten wachsende ökonomische Kraft besitzt, ist es gut möglich, dass es deine geliebten Skinny Jeans irgendwann nicht mehr in einer so großen Auswahl wie heute geben wird. Und wenn das soweit ist, wirst du dir zwangsläufig eine Frage stellen müssen: Welche Schuhe sollst du eigentlich mit Jeans kombinieren, die eben nicht eng anliegen?Schuhe zu finden, die zu der engen Silhouette passten, war eigentlich ziemlich leicht: Stiefeletten mit Absatz, Overknee-Stiefel oder Pumps, wenn du gerne Heels trägst; Ballerinas oder niedrig geschnittene Sneaker, wenn nicht. Heute sind aber klobige Loafer ebenso beliebt wie noch klobigere Clogs , und Skinny Jeans sehen dazu manchmal ein bisschen merkwürdig aus – die Proportionen passen einfach nicht. Wenn du hingegen eine baggy Vintage-Jeans trägst, die an Po und Taille doch enger sitzt, ist jeder Schuhtrend plötzlich das perfekte Match, ganz egal, wie klobig er auch sein mag.Der Umstieg auf Nicht-Skinny Jeans heißt aber nicht zwangsläufig, dass du von jetzt an auch auf deine Lieblingsschuhe verzichten musst. Klar kannst du weiterhin schwarze Boots (zum Beispiel mit Schlaghosen) und Ballerinas (zum Beispiel mit weit geschnittenen Jeans) tragen, und wenn du mich fragst, sehen die an diesen neuen Jeans sogar noch besser aus. Es gibt aber ein paar Arten von Footwear, die besonders gut zu diesem oder jenem Denim-Style passen.Scroll dich durch, welche Schuhe auf deiner Shoppingliste stehen sollten, wenn du gerade ratlos bist, womit du deine neuen, lässigeren Jeans eigentlich kombinieren solltest.