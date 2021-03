Warum der Jeanskauf für dicke Frauen ein Albtraum ist

Vor allem auf Twitter häufen sich Kommentare dazu schon seit Jahren. Von „ Können wir bitte damit anfangen, Plus-Size-Jeans an den Oberschenkeln zu verstärken? “ bis hin zu „ Warum sind alle Plus-Size-Jeans, egal von welcher Brand, an der Taille immer so superweit geschnitten? “ – die Liste an Beschwerden ist lang, und in einigen Punkten sind sich alle einig: Der Plus-Size-Denim-Markt bietet keine einheitlichen Größen, eine beschränkte Auswahl und zu hohe Preise für die häufig minderwertige Qualität.