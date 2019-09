Der Fashion Spot Diversity Report von letzter Saison, ein zweimal im Jahr erscheinender Report, der sich mit der auf dem Laufsteg gezeigten Vielfalt auseinandersetzt, kam zu dem Schluss, dass bei den Herbst-/Winter-Schows 2018 weniger Plus-Size-Models gelaufen sind als in den zwei Jahren zuvor. In den Modehauptstädten liefen zur vergangenen Saison sage und schreibe 30 Curvy Models: 27 in New York, ganze drei in Paris und keine in London und Mailand. Das waren 0,4 Prozent des gesamten Castings und acht weniger als noch in der Saison davor.