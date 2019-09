Warum ich als Plus-Size-Frau ein Problem mit Body Positivity habe

In Deutschland ist aktuell ein Viertel aller Frauen adipös, also krankhaft übergewichtig. Das führt nicht selten zu zahlreichen Nebenerscheinungen und chronischen Krankheiten: Diabetes, Herzprobleme, Bluthochdruck, hohe Cholesterin- und Leberwerte, Kopf-, Gelenk- und Gliederschmerzen, Depressionen, Angstzustände, Hautunreinheiten, die Liste könnte noch lange so weitergehen. Laut einer im Dezember 2016 veröffentlichten Studie der Techniker Krankenkasse leidet jede vierte Frau in Deutschland an ernährungsbedingten Herz-Kreislauf-Störungen, 15 Prozent leiden an einer chronischen Stoffwechselerkrankung. Zwischen gesundem Übergewicht, was es durchaus gibt, und krankhafter Fettleibigkeit gibt es also einen wesentlichen Unterschied und dieser muss benannt werden.