Mein Handy steht immer auf „Nicht stören“ & ich liebe es

Wenn mein Handy klingelt, kriege ich direkt Schiss. Wer kann das sein? Ein Betrüger? Meine Ärztin? Es muss was Ernstes sein. Wer kann denn jetzt was von mir wollen? Meine Freund:innen rufen mich nie einfach so an; ich facetime höchstens mal alle paar Monate mit ein paar Freund:innen, die weit weg wohnen. Wie so viele andere benutze ich mein Handy zum Arbeiten, zum Schreiben mit Freund:innen, zum Organisieren meines Lebens – und trotzdem finde ich Benachrichtigungen jeder Art einfach gruselig. Deswegen fühlte ich mich bis vor Kurzem größtenteils einfach ziemlich unruhig, gereizt und überfordert.