Mein Leben ist total langweilig, aber ich könnte nicht glücklicher sein

Die Psychologin Dr. Sandi Mann, Autorin des Buchs The Science of Boredom: The Upside (and Downside) of Downtime , erzählte gegenüber BBC Science Focus, sie sei „überzeugt von der positiven Wirkung davon, jeden Tag ausreichend gelangweilt zu sein“. In ihrem Buch behauptet Mann, wir seien in unserem digitalen Zeitalter und seinem Zugang zu so vielen Formen der Unterhaltung nicht oft genug gelangweilt, was zu extremen Verhaltensformen führen könne.